OpenAI začne v ChatGPT testovat vizuální reklamy při generování obrázků

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
OpenAI letos začalo postupně rozšiřovat reklamy do své aplikace. Nejprve se jednalo o test omezený pouze na území USA a později se reklamy začaly rozšiřovat i do dalších regionů včetně Evropy. V Česku byly reklamy oficiálně spuštěny 24. srpna pro free uživatele a také předplatitele tarifu Go.
OpenAI v ChatGPT nasadí nový formát reklam
Nyní společnost oznámila nový vizuální formát, který se měl začít objevovat v průběhu měsíce října u části uživatelů v USA. Reklamy se budou zobrazovat při používání nástroje ChatGPT Images. Podle OpenAI budou reklamy jasně označené a oddělené od samotného generovaného obrázku. Společnost zároveň zdůrazňuje, že reklamní obsah nebude ovlivňovat odpovědi, které ChatGPT uživatelům poskytuje.
Nové reklamy mají mít více vizuální charakter. OpenAI tvrdí, že díky tomu si uživatelé lépe představí, jak by jim doporučované produkty nebo služby mohly lépe vyhovovat. Reklamy se nebudou zobrazovat uživatelům s předplatným ChatGPT Plus a Pro ani Enterprise zákazníkům. I pro vizuální formát reklamy platí to, že se budou zobrazovat pouze free tarifům a ChatGPT Go.
Zdroj: engadget.com
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