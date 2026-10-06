HMD Vibe2 Pro 5G přichází s 120Hz displejem, 6 000mAh baterií a příznivou cenovkou

Zdroj: Nokiamob
HMD oznámilo pro indický trh model Vibe2 Pro 5G, který rozšiřuje řadu Vibe. Tento kousek cílí na střední třídu a oproti základnímu Vibe2 5G přináší změny u procesoru, displeje, hlavního fotoaparátu i baterie. Telefon pohání čip MediaTek Dimensity 6300 s podporou 5G. Nabídne dvě výkonnější jádra Cortex-A76 s taktem až 2,4 GHz a šest úspornějších Cortex-A55 s frekvencí až 2,0 GHz.
HMD Vibe2 Pro 5G, slušné specifikace, nízká cena
Na přední straně dominuje 6,78palcový Full HD+ IPS displej s rozlišením 1 080 × 2 460 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a jasem 800 nitů. Hlavní fotoaparát disponuje 64Mpx snímačem Sony IMX682, kterému sekunduje 2Mpx makro kamera. Přední kamera má rozlišení 13 Mpx. Oba fotoaparáty zvládnou záznam videa ve Full HD při 30 snímcích za sekundu.
Telefon bude k dispozici s 6 nebo 8 GB RAM a 128GB interním úložištěm. K dispozici je také slot pro microSD kartu. Ve specifikacích výrobce se uvádí možnost rozšíření až na 2 TB. Jedním z hlavních taháků má být 6 000mAh baterie s podporou 33W nabíjení přes USB-C kabel. HMD navíc kompatibilní 33W nabíječku dává jako součást balení.
Technické secfikace pak doplňují stereo reproduktory, dvojice mikrofonů, 3,5mm sluchátkový konektor, USB-C a čtečka otisků prstů umístěná na boku telefonu. Celé zařízení váží 197 gramů a jeho rozměry činí 168,4 × 76,3 × 8,3 mm. HMD Vibe2 Pro 5G přichází už rovnou s Androidem 16 a několika funkcemi, které budou specifické pro indický trh.
HMD Vibe2 Pro 5G bude dostupný v barvách Silver Mist, Aqua Green a Cosmic Purple. Všechny varianty dostanou duhový detail kolem modulu fotoaparátů. Verze se 6 GB RAM a 128GB úložištěm vyjde na 14 999 rupií tedy zhruba 3 300 Kč, zatímco varianta 8/128 GB vyjde na 16 999 rupií, tedy zhruba 3 800 Kč. Prodej začíná 8. října.
Zdroj: fonearena.com
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