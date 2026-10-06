Podpora Office 2021 skončí 13. října, Office 2024 Pro je nyní v akci od 488 Kč. Levné jsou také licence Windows.

Microsoft 13. října 2026 ukončí podporu Office 2021 Pro. Kancelářský balík bude dál fungovat, už ale nebude dostávat bezpečnostní aktualizace, opravy chyb ani technickou podporu. Pro uživatele, kteří Office využívají v práci, ve škole nebo při běžné každodenní agendě, tak může být blížící se konec podpory vhodnou příležitostí k přechodu na novější verzi.
Office 2024 Pro a Windows bez předplatného
V rámci akce Godeal24 Software Big Sale je Office 2024 Pro dostupný za zvýhodněné ceny. Výhodou je klasická jednorázová licence bez nutnosti měsíčního nebo ročního předplatného. Licence Office 2024 Pro pro jeden počítač stojí přibližně 561 Kč. Balíček pro pět počítačů vychází zhruba na 488 Kč za jedno zařízení, tedy přibližně 2 439 Kč celkem. Součástí balíku jsou Word, Excel, PowerPoint, Outlook a další základní aplikace Office.
Office 2024 přidává několik praktických novinek
Excel dostal rozšířené možnosti práce s dynamickými poli a nové nástroje pro analýzu dat. Word nabízí vylepšené mechanismy pro obnovu dokumentů a PowerPoint přidává podporu funkce Cameo, která umožňuje vložit živý obraz z kamery přímo do prezentace. Pro uživatele, kteří nechtějí zůstat u Office 2021 bez další podpory, tak Office 2024 Pro představuje přímou cestu k novější verzi při zachování klasického způsobu práce i jednorázové licence.
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- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 561,07 Kč
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 1536,78 Kč (pouze 512,26 Kč /PC)
- Office 2024 Pro Plus Key – 5 PCs – 2439,28 Kč (pouze 487,86 Kč /PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 658,69 Kč
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 604,02 Kč
- Office 2024 Home for PC/Mac – 2928,36 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 2172,05 Kč
- Office 2021 Home and Business for PC/Mac – 2049,78 Kč
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Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 10. 10. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
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