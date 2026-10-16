Nová Tesla Roadster zrychlí z nuly na sto za 0,8 sekundy. Umí jezdit vzhůru nohama i létat

Tesla Roadster při představení, zdroj: Tesla
Po devíti letech čekání a nekonečných odkladech je to tady. Tesla představila nový Roadster, jenž s původním konceptem nesdílí téměř nic. V rámci velkolepého představení jel vzhůru nohama i přeskočil řadu aut za pomoci trysek na stlačený vzduch.
Představení Roadsteru bylo show
Kdo chtěl dlouho očekávané představení sledovat živě, musel v Česku vydržet vzhůru do tří do rána. Prezentace nového vozu však stála za to. Na pódiu v areálu SpaceX v texaském McGregoru se vystřídali šéf vývoje vozidel Lars Moravy, hlavní designér Franz von Holzhausen a samozřejmě Elon Musk. Ten se nechal slyšet, že si vyžádal i publikum naživo, aby nikdo nemohl tvrdit, že byly ukázky Roadsteru vytvořeny AI.
O čem to Musk mluví, začalo být brzy jasné. Roadster totiž po zakřivené rampě vyjel až nahoru do polohy, kdy byl vzhůru nohama. Následně se odlepil, ve vzduchu otočil a bezpečně přistál. Musk po ukázce se svou typickou nonšalancí dodal, že Roadster zkrátka není „auto optimalizované pro bezpečnost“.
Real life, baby pic.twitter.com/3QEqn18wig
— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
Nechyběla ani ukázka zrychlení, v rámci které vůz dosáhl na stovku už za 0,81 sekundy. Jako další kousek pak Roadster „přeskočil“ celou řadu vozů Tesla, včetně tahače Semi.
Na stropě ho drží ventilátory, létá za pomoci trysek
Jak je možné že, Roadster stojí vzhůru nohama a nespadne? Odpovědí je zbrusu nová technologie, které Tesla říká „multi-mode fan and ground sealing system“. Zkrátka systém výkonných ventilátorů, které zpod vozu vysávají vzduch a vytvářejí podtlak, který Roadster přisaje k povrchu. Mimo takové kousky pomůže podtlak vozu držet stopu v zatáčkách při extrémních rychlostech.
Druhou zbraní elektromobilu jsou trysky na stlačený vzduch, na kterých automobilka pracovala ve spolupráci se SpaceX. Stlačený vzduch je pak uložen v karbonových tlakových nádobách, které vyplňují každé volné místo v autě, přičemž by mělo jít o objem asi 600 litrů.
Do a kickflip! pic.twitter.com/DJ1Bq1yu8m
— Tesla (@Tesla) October 16, 2026
Celkem tři verze
Roadster by měl být dostupný ve třech konfiguracích. Základní verze Performance bude bez trysek a disponovat bude pouze sacím systémem. Měla by však být připravena na klasický provoz, z nuly na sto zrychlit za 1,6 sekundy a pojmout až dva pasažéry. Verze Thrust by pravděpodobně měla mít čtyři zadní trysky a zrychlení pod 0,9 sekundy.
Vrcholná verze Rocket má pak mít celkem deset trysek po celém obvodu, které umožní právě takové kousky, co Tesla ukázala během představení. Stovku údajně zvládne pod 0,6 sekundy a dosahovat bude maximální rychlosti 370 km/h. Tato varianta však na silnice nikdy moct nebude a dostane se pouze k pár pozvaným. Navíc v ní bude prostor pouze pro řidiče.
Změna designu a výroba v roce 2028
Změnil se i design. Tesla tentokrát měla hledat inspiraci ve špionážním letounu SR-71 a stíhačce F-35. Roadster má skrytá světla, světelný pruh přes celou zadní část a celkově se snaží držet hladké ostré plochy. Bílý lak má mít původ ve vesmírném průmyslu. Chránit má totiž proti UV záření i extrémnímu mrazu, odolávat korozi a odvádět statickou elektřinu.
Cenu Tesla zatím neprozradila, výroba by pak měla, tentokrát už doopravdy, začít v roce 2028.
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