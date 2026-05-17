Chytré brýle Meta Ray-Ban Display dostávají podporu pro aplikace třetích stran

Meta Ray-Ban Display; zdroj: Dotekománie
Kategorie chytrých brýlí je teprve na svém úsvitu a co nevidět se objeví na trhu mnoho modelů od různých společností, i těch největších. Meta je ale trochu dále, zejména s modelem Meta Ray-Ban Display, který jsme si ostatně už vyzkoušeli. Firma ale nechce zaspat a dělá významný krok.
Aplikace pro Meta Ray-Ban Display
U podobných zařízení je nutné mít dost aplikací, aby to dávalo pro zákazníka smysl. Když jsme si zkoušeli Meta Ray-Ban Display, tak právě aplikace chyběly, respektive jich nebylo mnoho. Technické nedostatky nebyly tak důležité. Meta ale nyní ve své podstatě zve vývojáře, jelikož otevírá možnost, jak vyvíjet aplikace pro Meta Ray-Ban Display a budoucí podobná zařízení.
K dispozici jsou dvě cesty, jak udělat aplikaci pro Meta Ray-Ban Display. První je založena na nativním mobilním SDK, tedy vývoj v jazycích Swift a Kotlin, přičemž je nutné mít mobilní aplikaci. Druhá možnost je přes standardní webové technologie, tedy HTML, CSS a JS. Díky tomu je teoreticky možné vytvořit prostředí pro obrovské množství aplikací.
Meta zatím jen pozvala vývojáře a bude záležet na nich, kolik toho vůbec vytvoří. Pokud bude zájem, může mít firma poměrně velké portfolio aplikací. Současně si vývojáři budou moci otestovat, co vše jde naprogramovat a co dává smysl. Předpokládáme, že následně budou své aplikace portovat na jiné platformy, z čehož budou prosperovat i samotní uživatelé.
