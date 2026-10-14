iQOO Neo 12 je blízko uvedení na trh

iQOO Neo 12 | Zdroj: Gizmochina
Společnost iQOO přesně po roční odmlce dokončuje novou generaci telefonu s označením Neo. Rostoucí počet úniků začíná dohromady dávat základní kostru zařízení. Přitom i čínský výrobce sám spustil marketingovou kampaň, která odhaluje spoustu detailů. Nový model Neo 12 oproti poslední generaci nabídne nejen kvalitnější displej, výkonnější hardware a prodlouženou výdrž baterie.
Slušně našlápnuto
Přední stranu pravděpodobně zabere 6,83palcový OLED panel, který dodá firma Visionox. U plochého displeje s velmi tenkým rámečkem se také ukáže 2K rozlišení, 185Hz obnovovací frekvence a ultrazvukový snímač otisků prstů. Součástí hardwarové stránky by měla být čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Jedna z paměťových konfigurací dostane 16GB operační paměť RAM.
Celkovou výdrž bude udávat bateriový článek o velikosti 9 000 mAh, kde se ukáže technologie rychlého 100W nabíjení. Firma by do sestavy fotoaparátů neměla opět zasahovat. Proto můžeme vyhlížet 16MPx selfie kamerku a dva zadní objektivy (50 + 8 MPx). Uživatelským prostředím doprovodí operační systém Android 17 v rámci známého rozhraní OriginOS 7.
Nasazený vlastní čip iQOO Q3 má přinést vyšší herní výkon, vylepšenou grafiku a plynulejší snímkování. Dále aktivní varianta chladicího systému Ice Dome zajistí účinnější odvod přebytečného tepla. Samozřejmostí bude vyšší stupeň certifikace odolnosti proti vodě. Nakonec všichni předchůdci byli představeni v měsíci listopadu a ani v dnešním případě tomu nemusí být jinak.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
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