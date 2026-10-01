Google Pixel 11a na prvních renderech: Tensor G6 a vyšší jas displeje

Zdroj: androidheadlines
Tento rok byl uveden Pixel 10a (recenze) a za pár měsíců zde máme pokračování v podobě Pixel 11a. Díky @onleaks máme k dispozici první rendery chystaného modelu a také náznaky specifikací.
Pixel 11a
Pixel 10a nemile překvapil, jelikož Google u něj použil procesor z modelu Pixel 9a. Tato situace se tentokrát opakovat nebude, jelikož spekulace naznačují, že firma použije Tensor G6 s modemem Mediatek a také má mít integrován bezpečnostní čip Titan M3. V případě designu nebude Google experimentovat, jak ukazují neoficiální rendery založené na uniklých CAD schématech.
V případě rozměrů dojde na změny. Novinka bude mít 153,46 x 72,35 x 9,0 mm, což je ve dvou rozměrech snížení oproti 10a, který má 153,9 x 73,0 x 9,0 mm. Sice si budeme muset počkat na potvrzení, ale asi dojde na snížení kapacity baterie o 100 mAh, tedy na 5000 mAh.
Ostatní specifikace doznají změn, ale mnoho parametrů bude stejných. Například displej si zachová úhlopříčku 6,3 palců, 120 Hz a rozlišení, ale jas se má zvednout na 3350 nitů. Sice se to nemusí zdát jako nějaký velký pokrok na současném trhu, ale právě v porovnání s Pixel 10a dojde k většímu skoku, než je to obvyklé u této linie.
Zdroj: androidheadlines.com
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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