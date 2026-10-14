Herní ovladač jako myš pro Android? Chystá se nová funkce

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Z herního ovladače bude na Androidu plnohodnotná myš. Technologický gigant Google chystá funkci, se kterou půjde ovladačem navigovat celý systém. Gamepady tak už nebudou jen na hraní.
Ovladač jako myš i mimo hry
Pokud jste někdy zkoušeli navigovat operační systém Android s herním ovladačem, víte, že to opravdu není žádná sláva. Jakmile zavřete hru, z gamepadu se stává neobratný nástroj, jenž sotva zvládne přeskakovat mezi ikonami na ploše.
To ale hodlá změnit chystaná funkce „Gamepad mouse“, která byla odhalena uvnitř kódu betaverze Androidu 17 QPR3. Dle krátkého popisu, který kód obsahoval, budete moci ovladač používat stejně jako klasickou počítačovou myš. Faktem je, že něco podobného již jde i dnes, a to za pomoci vybraných ovladačů s touchpadem nebo prostřednictvím aplikací na přemapování tlačítek.
Nativní funkce však bude velmi pravděpodobně fungovat daleko lépe a nebude třeba nic nastavovat. Pro uživatele tak půjde o další malé zlepšení, které však dokáže množství lidí udělat velkou radost. Kdy funkce dorazí, je v tuto chvíli nejasné. Jako jedna možnost se však nabízí očekáváná stabilní verze Androidu QPR3, jíž se dočkáme během jara.
Zdroje: androidauthority.com, androidheadlines.com
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