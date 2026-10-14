Herní ovladač jako myš pro Android? Chystá se nová funkce

• 14. 10. 2026#Aktualizace #Android
Herní ovladač jako myš pro Android? Chystá se nová funkce

Zdroj: Unsplash

Z herního ovladače bude na Androidu plnohodnotná myš. Technologický gigant Google chystá funkci, se kterou půjde ovladačem navigovat celý systém. Gamepady tak už nebudou jen na hraní.

Ovladač jako myš i mimo hry

Pokud jste někdy zkoušeli navigovat operační systém Android s herním ovladačem, víte, že to opravdu není žádná sláva. Jakmile zavřete hru, z gamepadu se stává neobratný nástroj, jenž sotva zvládne přeskakovat mezi ikonami na ploše.

To ale hodlá změnit chystaná funkce „Gamepad mouse“, která byla odhalena uvnitř kódu betaverze Androidu 17 QPR3. Dle krátkého popisu, který kód obsahoval, budete moci ovladač používat stejně jako klasickou počítačovou myš. Faktem je, že něco podobného již jde i dnes, a to za pomoci vybraných ovladačů s touchpadem nebo prostřednictvím aplikací na přemapování tlačítek.

Herní ovladač jako myš pro Android? Chystá se nová funkce

Zdroj: Google

Nativní funkce však bude velmi pravděpodobně fungovat daleko lépe a nebude třeba nic nastavovat. Pro uživatele tak půjde o další malé zlepšení, které však dokáže množství lidí udělat velkou radost. Kdy funkce dorazí, je v tuto chvíli nejasné. Jako jedna možnost se však nabízí očekáváná stabilní verze Androidu QPR3, jíž se dočkáme během jara.

Zdroje: androidauthority.com, androidheadlines.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Přijde 4. operátor? 🤫 Tesla řídí v ČR a revoluční Gemini 4 Argon 🤖

Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?

Načítání ankety...

Profilovka

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
PanzerGlass 2026 Vánoce

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim