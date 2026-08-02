Google vylepšuje zálohování na Androidu: Do cloudu nově míří i dokumenty

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google se v poslední době zaměřil na zálohování dat z mobilů. Jednak zjednodušuje přenos mezi Androidem a iOS, ale také se zaměřil na celou architekturu na Androidu. Současně odstraňuje výjimky, což má dopad na zabraný prostor v rámci Google účtu. Současně připravuje lokální zálohování a pracuje se na separátní možnosti zálohování stažených dat. Nyní do mobilů míří jedno rozšíření.
Zálohování dokumentů
V rámci nastavení mobilu se systémem Android se nabízí standardně zálohování nastavení, nejrůznějších informací a také fotografií. Aktuálně míří do mobilů aktualizace Google Play Služeb skrze Obchod Play, která přináší zálohování Dokumentů. Google konkrétně uvádí, že se novinka týká souborů typu .DOC, .PPT, .XLS, .PDF, .ZIP a dalších. Bohužel není explicitně uvedeno, jaké další typy to jsou.
Funkce je v základu deaktivovaná, takže musíte jít do nastavení mobilu, do sekce zálohování a tam ji následně potvrdit. Na místě je jedno upozornění. Jedná se o zálohu souborů, přičemž je vše šifrované. Navíc záloha probíhá zejména v noci a soubory jsou určeny spíše pro případ obnovy mobilu nebo přechodu na nový. Nejde o běžnou synchronizaci.
Všechny dokumenty jsou ale dostupné skrze Google Disk, kde je i nová složka pro vaše zařízení. Odtud si můžete soubory prohlédnout, případně i stáhnout. Jejich úpravou v Google Disku se ale neprovede úprava na mobilu, jak jsme upozornili výše.
Zdroj: 9to5google.com
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