ZTE mění strategii, mobilní divizi transformuje do nové firmy za miliardy

ZTE Axon 30 Ultra; Zdroj: ZTE
Za posledních několik let se otřásl trh s mobilními telefony. Asi největší dopady byly na Huawei, který byl v podstatě donucen prodat Honor, svou subznačku. Dnes se již jedná o samostatnou společnost. Huawei stále pokračuje ve výrobě smartphonů, ale nemá to jednoduché, jelikož nemůže používat na globálním trhu 5G technologie a nemá k dispozici ani Google služby a aplikace. Něco podobného se stalo i ZTE. Na tuto společnost dopadly sankce v letech 2017 a 2018, což vyústilo v omezení působení na globálním trhu. Nyní se asi chystá reinkarnace.
Velký návrat ZTE?
ZTE dnes působí poměrně omezeně a například na našem trhu sotva najdete mobily tohoto výrobce. I tak některé subznačky, které více méně působí samostatně, najdete na evropském trhu. Jedná se například o Nubii nebo RedMagic. Nejedná se ale o nějak rozšířené mobily a spíše je řadíme mezi „raritky“, byť mnohdy velmi zajímavé a dobře vybavené. ZTE ale začalo s přípravami na oživení mobilní divize.
Dle dostupných informací v roce 2025 došlo k založení dceřiné společnosti Shanghai Shenqi Jiyuan Intelligent Terminal Co., Ltd. Pod ni byla převedena mobilní divize ZTE, minimálně tedy personál. Zde to ale nekončí. Aktuálně probíhají jednání s některou z větších internetových společností na čínském trhu, přičemž se do hry zapojí i státní peníze ze Šanghaje.
Nová společnost by tak měla mít k dispozici mobilní divizi ZTE, finanční prostředky od státu a také služby od internetové společnosti. Nová firma by měla mít hodnotu cca 131 miliard korun. Údajně mělo dojít k představení již v říjnu, ale došlo k lehkému odkladu.
Můžeme jen odhadovat, co se vlastně plánuje, ale je logické, že nový výrobce prvně začne na asijském trhu a následně dojde rozšíření na další trhy. Samotná značka RedMagic zůstává stranou od tohoto obchodu. Co se týče Nubie, tak ta již má spadat právě pod Shanghai Shenqi Jiyuan Intelligent Terminal.
Vše je tak trochu zamotané a vypadá to na restrukturalizaci, přičemž výsledkem by mohla být nová značka, která by mohla obejít veškeré sankce proti ZTE.
Zdroje: gizmochina.com, baike.baidu.com
Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?
Komentáře