Slevy až 44 % v Alza Black Friday na chytré vybavení do domácnosti KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 3. 11. 2026#Smart Home
Slevy až 44 % v Alza Black Friday na chytré vybavení do domácnosti

Modernizace domácnosti přináší nejen vyšší komfort, ale především dlouhodobou úsporu elektrické energie a času. Aktuální nabídka na Alza.cz zahrnuje vybrané spotřebiče napříč klíčovými kategoriemi – od pokročilých robotických vysavačů přes inteligentní parní pračky až po prostorné americké lednice s chytrou konektivitou.

Robotické vysavače

Autonomní úklidové systémy představují základ každé moderní domácnosti. Současné modely kombinují vysoký sací výkon, automatické stanice s praním mopů a pokročilou laserovou navigaci, která bezpečně rozpozná překážky na tvrdých podlahách i kobercích.

Chladničky a americké lednice

Kvalitní chlazení hraje zásadní roli při uchování čerstvosti potravin. Moderní chladničky nabízejí propojení s mobilními aplikacemi, zóny s nastavitelnou teplotou, nezávislé chladicí okruhy nebo prosklená dvířka InstaView pro okamžitý přehled bez zbytečného úniku chladu.

Pračky a sušičky

Péče o prádlo se v posledních letech posunula díky parním funkcím a umělé inteligenci, která automaticky vyhodnocuje hmotnost i typ tkanin. Pokročilá tepelná čerpadla u sušiček a úsporné invertorové motory zaručují šetrnost k textilu i nízkou spotřebu.

Kuchyňské spotřebiče

Chytrá kuchyně nabízí precizní kontrolu nad přípravou pokrmů i následnou údržbou nádobí. Indukční varné desky s mobilní asistencí, specializované trouby s vysokými teplotami a velkokapacitní myčky představují spolehlivý základ pro efektivní vaření.

Kompletní nabídku zlevněného sortimentu, detailní technické specifikace i okamžitou dostupnost skladových zásob naleznete přímo v internetovém obchodě Alza.cz. Využijte výhodné cenové podmínky, rychlé doručení do AlzaBoxů a vybavte svou domácnost moderními technologiemi ještě dnes na Alza.cz.

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