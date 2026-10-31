První dojmy HP OmniBook 5 AI, čím zaujme tato novinka?

• 31. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Windows
3 minuty čtení#Windows
První dojmy HP OmniBook 5 AI, čím zaujme tato novinka?

HP Omnibook 5; zdroj: Dotekománie

Společnost HP přinesla nedávno na trh novou řadu notebooků OmniBook 5 o které se hovoří i jako o alternativě k MacBooku Neo. Ten jsme letos na jaře otestovali, dnes si ale představíme v prvních dojmech nový OmniBook 5 AI ve 14palcové variantě. Čím tato řada zaujme?

HP OmniBook 5 AI

Novinka mě hned po prvním uchopení překvapila svou nízkou hmotností, námi testovaný menší 14palcový model váží 1,33 kilogramu. To je na tuto velikost příjemné. Konstrukce je provedena z kombinace kovu a plastu. Krycí víko a spodní vana jsou kovové, zatímco část uvnitř u klávesnice je plastová. Víko displeje lze otevřít jednou rukou, není třeba držet základnu, to se mi vždy líbí a není to ještě úplná samozřejmost.

První dojem z klávesnice samotné je pak pozitivní, píše se na ní velmi pohodlně. Stále tu máme také tlačítko pro aktivaci Copilota. Touchpad je dostatečně velký a zde hned z prvních dojmů mě mrzí, že tu není haptická odezva.

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HP Omnibook 5; zdroj: Dotekománie

Na test nám dorazila hvězdně modrá verze, v nabídce ale budou i další tři barvy. Mimo klasické šedé existuje OmniBook 5 také v takové olivově zelené a růžové.

Hned při nastavení mě příjemně překvapila přítomnost Windows Hello, které zde spoléhá na infračervenou kameru v kombinaci s RGB snímačem s rozlišením Full HD. Zaujala mě i taková drobnost jako je mechanická krytka této přední kamerky.

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HP Omnibook 5; zdroj: Dotekománie

Poté jsem se pořádně zahleděl do displeje a ten rozhodně není k zahození. Ba naopak, máme tu OLED zobrazovač s rozlišením 3K v případě námi testované verze. Displej není dotykový, ale má 100% pokrytí barevného prostoru DCI-P3. Existuje také OmniBook 5 v edici s ARM procesorem Snapdragon a ten má stále dostatečné 2K rozlišení s OLED panelem.

Obnovovací frekvence je pak 120 Hz, což je skvělá zpráva. Jen zamrzí, že výchozí nastavení je na 60 Hz a vy tak musíte jít do nastavení a ručně si to přepnout na 120 Hz.

My jsme na test dostali ale verzi s čipem AMD Ryzen AI 5 330. Zde samozřejmě nemusíte řešit žádné problémy s kompatibilitou, jelikož to je běžný 64bitový x86 čip. Díky přítomnosti grafického čipu AMD Radeon 820M zkusíme během testování spustit také nějaké hry a náročnější aplikace. HP Omnibook 5 AI nabízí aktivní chlazení a NPU jednotka pro AI výpočty má výkon až 50 TOPS, čímž plně splňuje oficiální standard Copilot+. Výkon na AI je tak vysoký a efektivita vyšší při těchto výpočtech umělé inteligence.

Specifikace našeho modelu:

  • Procesor: AMD Ryzen™ AI 5 330
  • Displej: 35,6 cm (14,0″) 3K OLED BrightView (2880 × 1800) 120 Hz
  • Paměť: 16 GB LPDDR5x
  • Úložiště: 512 GB M.2 SSD Gen4 NVMe
  • Grafická karta: AMD Radeon™ 820M
  • USB-C, USB 3.2, Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.4, HDMI, IR Full HD webkamera, zvuk DTS:X Ultra, podsvícená klávesnice, Copilot+ PC (50 NPU TOPS)

Potěšila mě bohatá výbava ohledně portů. Na pravém boku najdeme klasické USB-A s 3,5mm jackem na sluchátka. Na levém boku je pak ještě jedno USB-A a také dvě USB-C 3.2 Gen 2. Mimo to tu máme plnohodnotný HDMI 2.1 (4K @60Hz).

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HP Omnibook 5; zdroj: Dotekománie

Výdrž baterie o kapacitě 59 Wh v našem kusu s AMD čipem uvádí výrobce až 15 hodin. Potěší nabíjení na 50 % za 30 minut. Pokud budete obětovat porty jako HDMI a sáhnete po Snapdragon ARM verzi tak tam se výdrž má pohybovat až kolem 35 hodin.

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HP Omnibook 5; zdroj: Dotekománie

Notebook HP Omnibook 5 AI již začínáme testovat a zanedlouho se můžete těšit na textovou recenzi.

Děkujeme výrobci za podporu nezávislé tvorby. Do hodnocení ani obsahu partner nijak nezasahoval.

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Profilovka

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

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