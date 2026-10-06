Apple zařízení s výraznou slevou: Na iStyle pořídíte prémiové modely za zlomek ceny a s plnou zárukou KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 6. 10. 2026 • 3 minuty čtení#iOS #macOS
3 minuty čtení#iOS #macOS
Apple zařízení s výraznou slevou: Na iStyle pořídíte prémiové modely za zlomek ceny a s plnou zárukou

Pořízení prémiových zařízení s logem nakousnutého jablka nemusí nutně znamenat platbu plné maloobchodní ceny. Skvělou a často přehlíženou příležitostí je sekce rozbaleného zboží u autorizovaného prodejce iStyle. Jde o produkty, které byly pouze vybaleny z původní krabičky – typicky posloužily na prodejně jako předváděcí modely nebo je zákazníci vrátili v zákonné 14denní lhůtě. Veškeré zboží prochází důkladnou technickou kontrolou, vztahuje se na něj plná záruka a stavem i funkčností odpovídá novým kouskům, ovšem s podstatně sympatičtější cenovkou.

Mac: Pořádná porce výkonu pro práci i domácí nasazení

Počítače Mac platí za etalon spolehlivosti a vysokého pracovního tempa. Mezi zlevněnými stroji se dají ulovit jak stylové all-in-one Macy na pracovní stůl, tak lehké MacBooky Air na cesty nebo profesionální MacBooky Pro připravené na nejnáročnější projekty.

iPad: Mobilní studio i kancelář do batohu

Tablety iPad kombinují intuitivní ovládání, skvělé displeje a celodenní výdrž. Aktuální výběr pokrývá skladný iPad mini do jedné ruky, všestranný základní model i moderní iPady Air s výkonnými čipy Apple Silicon pro grafiku, studium a multitasking.

iPhone: Prvotřídní fotoaparáty a systém bez kompromisů

Telefony iPhone dlouhodobě vynikají plynulým chodem, skvělým záznamem videa i mnohaletou softwarovou podporou. Mezi zvýhodněnými modely se sešly jak prémiové kousky řady Pro s titanovým tělem, tak i odlehčená varianta Air.

Apple Watch: Přehled o zdraví i notifikace na zápěstí

Hodinky Apple Watch spolehlivě dohlédnou na tréninky, regeneraci, spánek i každodenní zprávy a hovory. V nabídce lze sáhnout po cenově nejdostupnějších modelech SE i po robustním titanu v podobě verze Ultra pro nejnáročnější sportovce.

Kompletní nabídku zvýhodněných produktů a certifikovaného příslušenství najdete přímo na webu iStyle.cz. Vyberte si svůj vysněný produkt se stylem a jistotou autorizovaného servisu na iStyle.

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