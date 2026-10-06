Apple zařízení s výraznou slevou: Na iStyle pořídíte prémiové modely za zlomek ceny a s plnou zárukou

Pořízení prémiových zařízení s logem nakousnutého jablka nemusí nutně znamenat platbu plné maloobchodní ceny. Skvělou a často přehlíženou příležitostí je sekce rozbaleného zboží u autorizovaného prodejce iStyle. Jde o produkty, které byly pouze vybaleny z původní krabičky – typicky posloužily na prodejně jako předváděcí modely nebo je zákazníci vrátili v zákonné 14denní lhůtě. Veškeré zboží prochází důkladnou technickou kontrolou, vztahuje se na něj plná záruka a stavem i funkčností odpovídá novým kouskům, ovšem s podstatně sympatičtější cenovkou.
Mac: Pořádná porce výkonu pro práci i domácí nasazení
Počítače Mac platí za etalon spolehlivosti a vysokého pracovního tempa. Mezi zlevněnými stroji se dají ulovit jak stylové all-in-one Macy na pracovní stůl, tak lehké MacBooky Air na cesty nebo profesionální MacBooky Pro připravené na nejnáročnější projekty.
- iMac 24“ 4.5K displej, Apple M4 10jádrové CPU, 10jádrové GPU, 16GB, 256GB SSD, CZ – zelený (otevřený) (-20 %)
- MacBook Pro 14,2″, Apple M5 Max 18jádrové CPU, 32jádrové GPU, 36GB, 2TB SSD – vesmírně černý (otevřený) (-25 %)
- MacBook Air 15,3″, Apple M5 10jádrové CPU, 10jádrové GPU, 16GB, 1TB SSD – temně inkoustový (otevřený) (-20 %)
- Další slevy najdete zde
iPad: Mobilní studio i kancelář do batohu
Tablety iPad kombinují intuitivní ovládání, skvělé displeje a celodenní výdrž. Aktuální výběr pokrývá skladný iPad mini do jedné ruky, všestranný základní model i moderní iPady Air s výkonnými čipy Apple Silicon pro grafiku, studium a multitasking.
- Apple 11palcový iPad Wi-Fi + Cellular 128GB – růžový (otevřený) (-5 %)
- Apple iPad mini Wi-Fi 128GB – hvězdně bílý (otevřený) (-20 %)
- 11palcový iPad Air Wi-Fi 128 GB – vesmírně šedý (M4) (otevřený) (-5 %)
- 11palcový iPad Air Wi-Fi 128 GB – fialový (M4) (otevřený) (-5 %)
- Další slevy najdete zde
iPhone: Prvotřídní fotoaparáty a systém bez kompromisů
Telefony iPhone dlouhodobě vynikají plynulým chodem, skvělým záznamem videa i mnohaletou softwarovou podporou. Mezi zvýhodněnými modely se sešly jak prémiové kousky řady Pro s titanovým tělem, tak i odlehčená varianta Air.
- Apple iPhone Air 256GB – vesmírně černý (otevřený) (-33 %)
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB – temně modrý (otevřený) (-10 %)
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB – kosmicky oranžový (otevřený) (-10 %)
- Apple iPhone 17 Pro 512GB – temně modrý (otevřený) (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Apple Watch: Přehled o zdraví i notifikace na zápěstí
Hodinky Apple Watch spolehlivě dohlédnou na tréninky, regeneraci, spánek i každodenní zprávy a hovory. V nabídce lze sáhnout po cenově nejdostupnějších modelech SE i po robustním titanu v podobě verze Ultra pro nejnáročnější sportovce.
- Apple Watch SE 3 GPS 44mm hvězdně bílé hliníkové pouzdro s hvězdně bílým sportovním řemínkem – M/L (otevřený) (-9 %)
- Apple Watch SE 3 GPS 40mm hvězdně bílé hliníkové pouzdro s hvězdně bílým sportovním řemínkem – S/M (otevřený) (-8 %)
- Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49mm přírodně titanové pouzdro s přírodně titanovým milánským tahem z titanu – S (otevřený) (-16 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku zvýhodněných produktů a certifikovaného příslušenství najdete přímo na webu iStyle.cz. Vyberte si svůj vysněný produkt se stylem a jistotou autorizovaného servisu na iStyle.
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře