WhatsApp chystá nový vzhled pro Android. Navigační lišta bude průhlednější a přinese integraci Meta AI

• 29. 9. 2026#Android #Aplikace
WhatsApp chystá nový vzhled pro Android. Navigační lišta bude průhlednější a přinese integraci Meta AI

Zdroj: Dotekamanie.cz

WhatsApp pracuje na úpravě vzhledu své aplikace pro Android. Tentokrát se změny týkají spodní navigační lišty, která dostane plovoucí vzhled se zaoblenými rohy. Nový design se objevuje ve verzi WhatsApp beta pro Android 2.26.38.10, zatím ale není dostupná ani beta testerům.

WhatsApp pro Android dostane vylepšený design

Spodní navigační lišta se na Androidu objevila už před několika lety a zpřístupnila rychlejší přecházení mezi chaty, komunitami, aktualizacemi a hovory. Nyní ji WhatsApp znovu přepracovává. Nový vzhled částečně připomíná navigační lištu, kterou WhatsApp používá v aplikaci pro Apple iOS. Největší podobnost spočívá v oddělení lišty od zbytku rozhraní a výrazně zaoblených rozích. Android verze ale nebude kopírovat efekt Liquid Glass z iOS a bude se dál řídit vlastními pravidly designu.

whatsapp novy design

Zdroj: Whatsapp

WhatsApp testuje nový vzhled pro světlý i tmavý režim. Současná podoba navíc nemusí být finální, protože vývoj stále pokračuje a před vydáním mohou přijít další změny. Meta prozatím neoznámila, kdy nový vzhled zpřístupní beta testerům ani kdy se dostane ke všem uživatelům. Podle dostupných informací by se měl objevit v některé z budoucích aktualizací.

Zdroje: gsmarena.com, wabetainfo.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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