Google vylepší auta s Androidem, dostanou nový Obchod Play i YouTube

• 15. 10. 2026#Aktualizace #Android
Google vylepší auta s Androidem, dostanou nový Obchod Play i YouTube

Android Automotive, zdroj: Droidlife

Google chystá pro auta s Android Automotive nový Obchod Play i YouTube. Aktualizace se však dočkal i systém Android Auto a chystá se pro něj velký redesign. Jaký je vůbec mezi těmito dvěma názvy rozdíl?

Android Automotive se dále zlepšuje

Názvy se pletou snadno, jejich rozdíl je ale zásadní. Zatímco Android Auto běží ve vašem telefonu a do auta se jen „promítá“, Android Automotive je operační systém, který běží přímo v palubním počítači auta a telefon k němu vůbec nepotřebujete.

Právě majitelé vozů s podporou Android Automotive se v nejbližších dnech dočkají aktualizace, která významně ulehčí práci s Obchodem Play. Z něj už si dnes do svého vozu můžete stáhnout přes 700 aplikací, doposud to ale ztěžovalo nehezké a těžko uživatelné rozhraní. To se nyní změní. Nejzajímavější změnou však je to, že pokud si pustíte YouTube, nově se po rozjetí vypne pouze obraz a zvuk zůstane hrát.

Androdi Auto Redesign

Android Auto, zdroj: 9to5Google

Google ale rozhodně nezapomíná ani na Android Auto, které mezitím dostalo verzi 18.0. Ta sice nepřináší žádná velká vylepšení, ale ve svém kódu odhalila, že Google chystá velký redesign. Ten ponese název „Cielo“, což v překladu znamená nebe, a nahradí současné rozhraní, které máme už od roku 2023. Dočkat bychom se pak měli mimo jiné například widgetů a využívána by měla být celá plocha obrazovky.

Zdroje: 9to5google.com, droid-life.com

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Profilovka

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

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