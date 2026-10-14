Acer přináší zástupce Sospiro A70 se dvěma displeji

Acer Sospiro A70 | Zdroj: Acer
Populární značka Acer si mobilní novinkou s názvem Sospiro A70 říká o pozornost, která bude hledat své místo v segmentu nižší střední třídy. Aktuální přírůstek oproti předchozím zástupcům sice vynikne podporou 5G sítí, ale daleko větší zájem vzbudí druhý displej vedle hlavního fotoaparátu. Potom zbytek výbavy již nenabídne nic atraktivního.
Dobrý pokus
Do samotného čela se postavil 6,67palcový IPS displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Tradiční „Waterdrop“ výřez patří 16MPx selfie kamerce. Hlavní výkon dodává osmijádrový procesor T8200 od Unisoc, 8GB operační paměť RAM (+ 12 GB virtuálně) a 256GB interní úložiště. Další data (až 1 TB) do telefonu dostanete přes paměťovou microSD kartu.
Celkovou výdrž si pod kontrolu vzal 5 000mAh článek baterie, u kterého vynikne technologie rychlého nabíjení bez upřesněného výkonu. Druhý zadní TFT displej o úhlopříčce 1,88 palce nabízí rozlišení 284 x 240 pixelů. Podle výrobce by jej uživatelé měli především využívat jako zrcadlo při pořizování selfie přes zadní objektivy. Vzadu se konkrétně nachází 64MPx senzor s neupřesněným AI snímačem.
V základu běží operační systém Android 16. Mezi ostatní specifikace můžeme ještě zařadit technologii NFC, 3,5mm audio jack, certifikaci odolnosti IP64 a boční skener otisků prstů. Prodejní cena není prozatím známa, ale na výběr budou tři barevné možnosti (bílá, černá, červená).
Zdroje: acermobilelatam.com, gizmochina.com
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