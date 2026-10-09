Legendární MapQuest se vrací ze zapomnění, míří do Android Auto

MapQuest, zdroj: 9to5Google1
Pamatujete si MapQuest? Pokud ne, nejste sami. Nejstarší mapová služba internetu však zažívá nečekaný „comeback“. Nově se může dostat i do vašeho vozu prostřednictvím Android Auto.
Nečekaný návrat veterána
Na trhu je MapQuest, nejstarší internetová mapová služba, už od roku 1996. Přišla tedy již o devět let dříve než Google Mapy, které ji postupně nahradily. MapQuest se však nyní velkolepě vrací, a to jen kvůli politické kauze. Zatímco Apple i Google podlehli politickému tlaku a jezero Ontario ve svých mapách přejmenovaly, MapQuest tak neučinil. To se vyplatilo.
Lidé totiž ponechání 380letého názvu ocenili a stará mapová aplikace se znovu stala hitem internetu. Dle společnosti vzrostlo používání její služby padesátkrát a aplikace zaznamenala přes 1,5 milionu stažení, přičemž se na chvíli MapQuest stal přímo jedničkou mezi mapovými aplikacemi v App Storu.
Kvůli rostoucímu zájmu nyní přichází i betaverze pro Android Auto. Ta disponuje navigací, optimalizací trasy, dopravními informacemi v reálném čase, hledáním čerpacích a nabíjecích stanic i hlášením nehod prostřednictvím komunity řidičů. Právě funkce v reálném čase však fungují pouze ve Spojených státech a Kanadě. Pro české řidiče tak MapQuest v tuto chvíli moc smysl nedává. Příběh o náhodném probuzení „dinosaura“ je to každopádně zajímavý.
Zdroje: engadget.com, mapquest.com
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře
Michal Krajči9. 10. 2026, 9:08
A přitom taková blbost… Stačí neupdatnúť mapu a na základe toho sa začne sťahovať vo veľkom produkt. Úžasné :D
Ja som plne spokojný s Mapy.com (škoda že nezanechali aj cz názov a kľudne by mohli používať aj com doménu). Ešte keby spravili Mapy.com aj verziu pre Garmin hodinky. Do hodiniek Garmin idú nainštalovať aj free mapy aj kadečo, ale keby tam ľudia vedeli dostať Mapy.com, tak to by bolo niečo. Lebo Garmin od Fenix9 ak sa nemýlim spoplatnil ich inak super mapy. Tak majú teraz šancu v Sezname zahviezdiť :)