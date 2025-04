Google vyvíjí dashcam aplikaci pro Android Automotive. Android Auto zůstává bez podpory

Zdroj: GPT-4o

Google uvedl vlastní aplikaci pro záznam z palubní kamery – ale pozor, k dispozici je pouze pro systém Android Automotive. Uživatelé čekající podobnou funkcionalitu pro Android Auto budou zklamáni. Nový projekt totiž s mobilní verzí systému nepočítá.

Dashcam aplikace jen pro vestavěný systém AAOS

Zpráva, kterou jako první přinesl web Android Authority, upozorňuje na novou stránku v oficiální dokumentaci Googlu s názvem „Integrate Dashcam“. Ta popisuje způsob, jakým mohou výrobci automobilů integrovat nativní aplikaci pro záznam z palubní kamery do vozidel vybavených systémem Android Automotive OS (AAOS) – tedy verzí Androidu, která je přímo vestavěná do infotainmentu vozidla. Aplikace má řidičům nabídnout možnost nahrávání videa během jízdy i v případě nehody. Záznamy by tak mohly posloužit k prokázání okolností dopravní nehody, podobně jako klasické externí palubní kamery.

Android Automotive není Android Auto. Podle dostupných informací aplikace není určena pro Android Auto – tedy systém, který běží na mobilním telefonu a zrcadlí se na obrazovku ve vozidle. Právě zde vzniká zásadní nedorozumění, které se objevilo v několika mylně interpretovaných článcích. Některá média totiž nepřesně uváděla, že Google přidává podporu dashcam do Android Auto, což není pravda.

Google se od roku 2019 snaží jasně rozlišovat mezi těmito dvěma platformami:

Android Auto: běží na telefonu, zrcadlí aplikace (např. Mapy, Spotify) do infotainment systému

Android Automotive (AAOS): samostatný systém integrovaný přímo v systému vozidla

Dashcam aplikace je určená výhradně pro AAOS a její integrace je zcela v kompetenci výrobců automobilů. Google sice poskytuje vývojářskou dokumentaci a doporučení, samotná aplikace však není veřejně dostupná pro koncové uživatele.

Právní a technické překážky

Jedním z důvodů, proč není aplikace zatím aktivně nasazena, jsou zřejmě technické a právní komplikace spojené s nahráváním a ukládáním videa přímo ve vozidle. Různé země mají odlišnou legislativu ohledně záznamu veřejného prostoru, a to jak z pohledu ochrany osobních údajů, tak z hlediska schválení pro provoz.

Dalším faktorem je hardwarová náročnost. Ne všechna vozidla s Android Automotive disponují kamerami, které by bylo možné využít pro záznam. Výrobce musí integrovat nejen kameru, ale také úložiště, záznamový software a odpovídající zabezpečení.

Pokud tedy máte auto s Android Auto a doufali jste, že váš telefon v budoucnu nabídne nativní funkci dashcam, budete zklamáni. Google v tomto směru neoznámil žádný vývoj a zůstává zaměřen na platformu AAOS. Prozatím se tedy uživatelé Android Auto musejí spolehnout na externí zařízení nebo specializované aplikace třetích stran.

Naopak pro automobilky, které již integrují Android Automotive, je tato novinka zajímavým posunem. V budoucnu by mohla přinést zvýšenou bezpečnost a pohodlí přímo do infotainment systému vozidla – bez nutnosti dalšího vybavení.

Zdroj: 9to5google.com



