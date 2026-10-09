Google slaví 20 let v Česku: Od tří zaměstnanců k digitálnímu pilíři

• 9. 10. 2026 • 4 minuty čtení#Ostatní
4 minuty čtení#Ostatní
Google slaví 20 let v Česku: Od tří zaměstnanců k digitálnímu pilíři

Zdroj: Google

Ačkoliv je Česko relativně malou zemí, tak rozhodně není naše republika přehlédnutelná. Ostatně přispěla mnohými věcmi celému světu, od kultury, přes vědu a až po celosvětově známé slovo robot. Před dvaceti lety jsme ani netušili, že Google to myslí s českým trhem vážně. Ostatně začátky nebyly nějaké velkolepé. Tehdy zde byli jen tři zaměstnanci. Nyní společnost oslavila 20 let v České republice, k čemuž uspořádala speciální akci.

Google oslavil 20 let v Česku

Českou pobočku vedla Taťána le Moigne, která vybudovala poměrně silné zázemí na relativně unikátním trhu. Na začátku jsme zde měli jen čtyři služby, přičemž jen dvě zůstaly do současnosti – Vyhledávač a Gmail. Zbylé již zanikly a jednalo se o ToolBar a Desktop.

„Poslední dvě dekády byl Google strategickým partnerem české digitální ekonomiky. Pomáhal tuzemským firmám růst do celého světa a podílel se na proměně Česka v evropskou digitální a e-commerce velmoc. Dnes stojíme na prahu ještě zásadnější proměny spojené s umělou inteligencí. Naše mise pro další desetiletí je jasná: zajistit, aby české firmy, vývojáři a instituce byli mezi prvními v Evropě, kdo naplno využijí agentní a cloudovou infrastrukturu k udržitelnému hospodářskému růstu,” říká František Štrupl, ředitel české a slovenské pobočky Googlu.

Při příležitosti oslav Google znovu zmapoval největší český národní park, ostatně Česko patří mezi země s největší hustotou zmapovaných míst ve StreetView.

Google slaví 20 let v Česku: Od tří zaměstnanců k digitálnímu pilíři

Zdroj. Dotekomanie.cz

Samotná akce ale nebyla jen o minulosti. Google si pozval i významné osobnosti z byznysové sféry v rámci panelové diskuze kolem využívání AI. Té se zúčastnili Dalibor Cicman (Zakladatel a generální ředitel GymBeam), Karolína Topolová (Generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings) a Jakub Matoušek (Media & Growth Director Notino). Ti prozradili, jak jim AI pomáhá v podnikání. Kromě zkoušení a testování nasazení si pochvalovali zejména práci s obrovským množstvím dat.

Pxl 20261008 174436230 Ts 000 Pxl 20261008 171130200 Ts 000

Zdroj: Dotekomanie.cz

Další panelová diskuze byla věnována Youtube. Janek Rubeš (Český reportér a dokumentarista), Bé Hà Nguyen (Influencerka a podnikatelka) a Petr Mára (Creator) poskytli pohled na své začátky, současnost a také budoucnost. Z diskuze jasně vyplynulo, že dnešní tvorba se zásadně posunula a tak trochu se vrací k autenticitě, kde je důležitější informační obsah před formou.

Pxl 20261008 165529422Pxl 20261008 164233502Pxl 20261008 170347866 Ts 000Pxl 20261008 174821057
+3 Zobrazit galerii

Google se věnoval i zdraví a samotnému přístupu nejen k získávání dat, ale také s jejich nakládáním. O této problematice hovořila Dr. Susan Thomas (Ředitelka pro Health EMEA Google). Nastínila cíle společnosti na globální úrovni. Pomyslnou metou je vytvořit systém, který upozorní kohokoliv dříve, než nastanou jakékoliv zdravotní komplikace. Tedy ve zkratce řečeno. Samotná problematika je komplikovaná a stojí na množství a různorodosti získávaných dat.

Google slaví 20 let v Česku: Od tří zaměstnanců k digitálnímu pilíři

Zdroj: Dotekomanie.cz

Celým večerem provázel Karel „Kovy“ Kovář a také jsme se dočkali i speciální písničky k samotným narozeninám od Pokáče. Tu si ostatně můžete poslechnout níže.

Milníky Googlu u nás

RokKlíčové milníky a inovace
2007Zpřístupnění Gmailu pro širokou veřejnost; spuštění nástroje AdWords Editor kompletně v češtině
2008Mapy Google se naučily česky; YouTube získalo české rozhraní
20091. telefon se systémem Android na českém trhu a spuštění služby Google Street View v Česku
2010Představení hlasového vyhledávání v češtině
2012Spuštění platformy a obchodu Google Play
2013Uvedení služeb Knihy Google Play a Hudba Google Play v Česku
2015Bezplatné zpřístupnění nástrojů Google Apps pro české neziskové organizace
2016Spuštění vzdělávacího programu Digitální garáž
2017Spuštění platební služby Google Pay
2018Vstup divize Google Cloud na český trh, nová aplikace Zprávy Google a platforma Display & Video 360
2019Spuštění služeb YouTube Kids, YouTube Music a YouTube Premium
2020Zavedení funkce pro vyzvednutí objednávek (Curbside Pickup) v Mapách Google
2021Představení účtů pod dohledem na YouTube a spuštění formátu YouTube Shorts
2022Zavedení ekologických tras v Mapách Google
2023Integrace Google Lens a představení chatbotu Gemini (dříve Bard) v češtině
2024Oficiální zahájení prodeje smartphonů Google Pixel v Česku; dostupnost nástroje NotebookLM v češtině
2025Příchod Gemini Live, AI Přehledů a režimu AI ve Vyhledávání v češtině
2026Uvedení hudebního modelu Lyria, funkce Search Live a inteligentní vyhledávací řádek v české lokalizaci
Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Přijde 4. operátor? 🤫 Tesla řídí v ČR a revoluční Gemini 4 Argon 🤖

Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?

Načítání ankety...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
NejPripojeni

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim