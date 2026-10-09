Google slaví 20 let v Česku: Od tří zaměstnanců k digitálnímu pilíři

Zdroj: Google
Ačkoliv je Česko relativně malou zemí, tak rozhodně není naše republika přehlédnutelná. Ostatně přispěla mnohými věcmi celému světu, od kultury, přes vědu a až po celosvětově známé slovo robot. Před dvaceti lety jsme ani netušili, že Google to myslí s českým trhem vážně. Ostatně začátky nebyly nějaké velkolepé. Tehdy zde byli jen tři zaměstnanci. Nyní společnost oslavila 20 let v České republice, k čemuž uspořádala speciální akci.
Google oslavil 20 let v Česku
Českou pobočku vedla Taťána le Moigne, která vybudovala poměrně silné zázemí na relativně unikátním trhu. Na začátku jsme zde měli jen čtyři služby, přičemž jen dvě zůstaly do současnosti – Vyhledávač a Gmail. Zbylé již zanikly a jednalo se o ToolBar a Desktop.
„Poslední dvě dekády byl Google strategickým partnerem české digitální ekonomiky. Pomáhal tuzemským firmám růst do celého světa a podílel se na proměně Česka v evropskou digitální a e-commerce velmoc. Dnes stojíme na prahu ještě zásadnější proměny spojené s umělou inteligencí. Naše mise pro další desetiletí je jasná: zajistit, aby české firmy, vývojáři a instituce byli mezi prvními v Evropě, kdo naplno využijí agentní a cloudovou infrastrukturu k udržitelnému hospodářskému růstu,” říká František Štrupl, ředitel české a slovenské pobočky Googlu.
Při příležitosti oslav Google znovu zmapoval největší český národní park, ostatně Česko patří mezi země s největší hustotou zmapovaných míst ve StreetView.
Samotná akce ale nebyla jen o minulosti. Google si pozval i významné osobnosti z byznysové sféry v rámci panelové diskuze kolem využívání AI. Té se zúčastnili Dalibor Cicman (Zakladatel a generální ředitel GymBeam), Karolína Topolová (Generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings) a Jakub Matoušek (Media & Growth Director Notino). Ti prozradili, jak jim AI pomáhá v podnikání. Kromě zkoušení a testování nasazení si pochvalovali zejména práci s obrovským množstvím dat.
Další panelová diskuze byla věnována Youtube. Janek Rubeš (Český reportér a dokumentarista), Bé Hà Nguyen (Influencerka a podnikatelka) a Petr Mára (Creator) poskytli pohled na své začátky, současnost a také budoucnost. Z diskuze jasně vyplynulo, že dnešní tvorba se zásadně posunula a tak trochu se vrací k autenticitě, kde je důležitější informační obsah před formou.
Google se věnoval i zdraví a samotnému přístupu nejen k získávání dat, ale také s jejich nakládáním. O této problematice hovořila Dr. Susan Thomas (Ředitelka pro Health EMEA Google). Nastínila cíle společnosti na globální úrovni. Pomyslnou metou je vytvořit systém, který upozorní kohokoliv dříve, než nastanou jakékoliv zdravotní komplikace. Tedy ve zkratce řečeno. Samotná problematika je komplikovaná a stojí na množství a různorodosti získávaných dat.
Celým večerem provázel Karel „Kovy“ Kovář a také jsme se dočkali i speciální písničky k samotným narozeninám od Pokáče. Tu si ostatně můžete poslechnout níže.
Milníky Googlu u nás
|Rok
|Klíčové milníky a inovace
|2007
|Zpřístupnění Gmailu pro širokou veřejnost; spuštění nástroje AdWords Editor kompletně v češtině
|2008
|Mapy Google se naučily česky; YouTube získalo české rozhraní
|2009
|1. telefon se systémem Android na českém trhu a spuštění služby Google Street View v Česku
|2010
|Představení hlasového vyhledávání v češtině
|2012
|Spuštění platformy a obchodu Google Play
|2013
|Uvedení služeb Knihy Google Play a Hudba Google Play v Česku
|2015
|Bezplatné zpřístupnění nástrojů Google Apps pro české neziskové organizace
|2016
|Spuštění vzdělávacího programu Digitální garáž
|2017
|Spuštění platební služby Google Pay
|2018
|Vstup divize Google Cloud na český trh, nová aplikace Zprávy Google a platforma Display & Video 360
|2019
|Spuštění služeb YouTube Kids, YouTube Music a YouTube Premium
|2020
|Zavedení funkce pro vyzvednutí objednávek (Curbside Pickup) v Mapách Google
|2021
|Představení účtů pod dohledem na YouTube a spuštění formátu YouTube Shorts
|2022
|Zavedení ekologických tras v Mapách Google
|2023
|Integrace Google Lens a představení chatbotu Gemini (dříve Bard) v češtině
|2024
|Oficiální zahájení prodeje smartphonů Google Pixel v Česku; dostupnost nástroje NotebookLM v češtině
|2025
|Příchod Gemini Live, AI Přehledů a režimu AI ve Vyhledávání v češtině
|2026
|Uvedení hudebního modelu Lyria, funkce Search Live a inteligentní vyhledávací řádek v české lokalizaci
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