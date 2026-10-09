OpenAI vylepšuje model GPT-6 a přináší interaktivní rozhraní Intelligent UI

Zdroj: GPT Images 2.5
Ve zkratce:
- OpenAI představuje model GPT-6 s rozhraním Intelligent UI, které v chatu generuje interaktivní grafiku, formuláře a nástroje.
- Nový model díky optimalizaci generuje odpovědi o 44 % rychleji a disponuje vylepšenými bezpečnostními mechanismy i přesnějším vyhledáváním informací.
- GPT-6 je postupně uvolňován pro předplatitele tarifů Plus, Pro, Business a Enterprise, později dorazí i pro uživatele verzí Free a Go.
Před poměrně krátkým časem jsme se dočkali nové generace AI modelů od OpenAI. Model dorazil s označením GPT-6 Astra a byl dostupný pouze pro platící zákazníky. Nyní OpenAI tuto modelovou řadu vylepšuje a doplňuje o nové interaktivní rozhraní Intelligent UI, které zcela mění to, jak nám bude model odpovídat.
OpenAI přichází s GPT-6 a interaktivním prostředím Intelligent UI
Dnes jsme převážně zvyklí na to, že model odpovídá v textové podobě, případně dodá odkazy na produkty doplněné o obrázek produktu. Nově už ChatGPT nemusí nutně odpovídat jen pomocí klasického textu. GPT-6 dokáže podle konkrétního úkolu sestavit interaktivní uživatelské rozhraní s grafikou, tlačítky, formuláři, grafy a dalšími prvky, se kterými lze pracovat přímo v konverzaci.
Model nově sám rozhodne, jaký způsob zobrazení odpovědi v daný moment pro danou otázku dává největší smysl. Pokud uzná, že je dobré dvě varianty porovnat může zobrazit možnosti vedle sebe, složitější téma vysvětlit pomocí interaktivního diagramu a při plánování cesty ukázat jednotlivé zastávky na mapě. Pokud naopak interaktivní zobrazení nebude vhodné, GPT-6 jednoduše odpoví textem, tak jako obvykle.
Co rozhodně stojí za pozornost je, že GPT-6 dokáže nově vytvářet malé interaktivní nástroje přímo na základě požadavku uživatele. ChatGPT může sestavit například kalkulačku spoření na důchod, nástroj pro rozdělení účtu mezi přátele nebo jednoduchou hru, aniž by uživatel musel otevírat externí aplikaci. Ruku v ruce s Intelligent UI vznikla knihovna vlastních komponent a překladač, které zpracovávají rozhraní už během generování odpovědi. Jednotlivé prvky se díky tomu mohou zobrazovat postupně a není nutné čekat, až model dokončí celou odpověď.
Výrazný posun také nastal u chování modelu GPT-6. Vývojáři upravili trénování tak, aby se model dokázal rozhodovat nejen o samotném obsahu, ale také o rozvržení, vizuální podobě a vhodném použití interaktivních prvků. Další změna se týká také rychlosti. GPT-6 dokáže začít generovat odpověď, zatímco nad další částí ještě stále přemýšlí. To by mělo mít celkově lepší dopad na rychlost, jakou model bude generovat výstupy. U dotazů vyžadujících vyhledávání na internetu má GPT-6 Instant začít odpovídat v průměru o 44 % dříve než GPT-5.6 Instantní.
Ve výčtu novinek to ale není všechno. OpenAI uvádí, že zároveň vylepšila samotné vyhledávání. GPT-6 má umět lépe rozpoznat, kdy si informace potřebuje dohledat, a také dokáže spolehlivěji dohledat zdroje které mají mít vliv na výslednou odpověď. V interním hodnocení obtížných vyhledávacích úloh dosáhl GPT-6 lepších výsledků než GPT-5.6. Změny se týkají také režimu práce modelu s vyšším úsilím. Podle interních testů dokáže GPT-6 Velmi vysoká začít odpovídat podobně rychle jako GPT-5.6 Střední, přestože celkovým výsledkem překonává GPT-5.6 Velmi vysoká.
OpenAI nezapomíná ani na hodně probíranou bezpečnost dnešních pokročilých modelů. GPT-6 získává některá bezpečnostní vylepšení modelu Astra. OpenAI uvádí lepší odolnost proti pokusům obejít bezpečnostní pravidla, zejména při útocích vedených postupně během několika zpráv. Trénink se více zaměřil také na odhalení rizikových požadavků spojených s kybernetickými útoky, biologickými hrozbami a násilím. Současně se má snížit počet případů, kdy ChatGPT zbytečně odmítne neškodný požadavek. GPT-6 má rovněž lépe rozpoznávat vlastní limity a přímo sdělit, pokud nemá potřebné informace nebo nástroje.
GPT-6 s Intelligent UI se postupně dostává k uživatelům s tarify Plus, Pro, Business a Enterprise a má být součástí klasického chatu (prostředí Work a Codex prozatím zůstávají u stávající nabídky modelů a funkcí). Postupně se rozhraní a vylepšený model dostane také k zákazníkům využívajícím tarify Free a Go. Enterprise tarify jsou v tomto ohledu specifické, kde dostupnost závisí na nastavení správcem dané organizace. Pro placené tarify bude k dispozici model GPT-6 Sol, naopak pro tarify Free a Go bude dostupný pouze model GPT-6 Luna.
Zdroj: openai.com
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