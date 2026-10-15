Facebook nově umožní sdělit, jaký obsah chcete vidět. Algoritmus pro doporučení obsahu využije umělou inteligenci

Zdroj: Dotekománie
Tu frustraci, pokud používáte Facebook, možná zažíváte také. Otevřete aplikaci a místo obsahu, který vás skutečně zajímá, na vás vyskočí záplava videí, obsahu vytvořeného umělou inteligencí nebo příspěvků, které vás vůbec nezajímají. Meta se snaží uživatelům trochu vyjít vstříc a přichází s novou funkcí, která má uživatelům nabídnout větší kontrolu nad doporučovaným obsahem. Facebooku nově budete moci vlastními slovy popsat, co chcete ve svém feedu vidět a co naopak ne.
Algoritmu Facebooku popíšete, co vás zajímá
Nová funkce s názvem „Your algorithm“ – „Váš algoritmus“ se postupně dostává ke všem uživatelům jedné z nejpopulárnější sociální sítě na světě. U jednotlivých příspěvků a videí Reels přibude nabídka, díky které bude možné upravit své preference co se nabízeného obsahu týče. Konkrétní témata si přidáte mezi oblíbená, případně je označíte, že vás nezajímají.
Co je na nové funkci zajímavé je, že budete mít možnost popsat své preference běžným jazykem. Namísto ručního nastavování tak jednoduše napíšete, že vás zajímají například novinky ze světa technologií, cestování nebo turistiky. Stejně tak bude možné algoritmu vysvětlit, o jaký obsah naopak nestojíte a nechcete aby vám ho dál nabízel. Meta podobnou funkci přidala letos do Instagramu. O vše se stará umělá inteligence, kterou Meta nově využívá v systémech pro doporučování obsahu.
Doposud Facebook vyhodnocoval zájmy uživatelů především podle jejich aktivity, tak jak uživatelé klikali na příspěvky, nebo zda se u určitého obsahu zastavili. Umělá inteligence by měla chování uživatele umět rozpoznat mnohem lépe a doručovat tak obsah více na míru. Podle Mety tak vzniká algoritmus, se kterým mohou uživatelé přímo komunikovat a lépe si ho přizpůsobit.
Zbavíme se konečně nechtěného obsahu a příspěvků vytvořených AI?
Otázkou zůstává, nakolik bude možné doporučování obsahu skutečně ovlivnit. I funkce na Instagramu má totiž určitá omezení. Například neumožňuje nastavit zobrazování příspěvků od sledovaných účtů jako samostatný kanál nebo jednoduše požádat, aby síť zobrazovala méně reklam. Zatím také není jasné, zda bude Facebook zohledňovat požadavky typu omezení obsahu vytvořeného umělou inteligencí nebo odstranění příspěvků, které pouze kopírují obsah z jiných platforem.
V praxi má Facebook již nyní několik nástrojů jak si přizpůsobit obsah, který algoritmus v hlavním streamu příspěvků nabízí. Již dnes je možné nastavit, že určitý typ obsahu chceme vidět méně, nebo vůbec. Bohužel po čase se ten samý typ obsahu začne ve feedu opět nabízet. Jakákoliv snaha ovlivnit systém doporučeného obsahu ze strany uživatele je tak více méně boj s větrnými mlýny.
Zdroj: engadget.com
Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?
Komentáře