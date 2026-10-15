Boj proti deepfake obsahu: Vodafone uvádí nástroj pro ověřování digitálních obsahů

Zdroj: Vodafone
Každou chvíli vidíme, jak jsou nové AI modely lepší, věrohodnější a celkově jsou výsledky čím dál reálnější. Tedy ve smyslu, že je komplikovanější na první pohled poznat, jestli se například jedná o reálnou fotografii, skutečný hlas konkrétního člověka a podobně. Bohužel tyto technologie využívají i podvodníci a hackeři, kteří se snaží dostat do našich zařízení, na účty a podobně.
I profesionálové v oboru mají mnohdy problém jednoznačně rozhodnout, co je generované pomocí AI a co ne. Postupně začínají vznikat nejrůznější služby a technologie, přičemž se zapojují i mobilní operátoři. Nedávno jsme vás například informovali o rozšíření projektu Babička Alenka od O2. Nyní přichází Vodafone se službou Vodafone Verify, tedy v první řadě s aplikací pro Android a iOS.
Vodafone Verify
Aplikace Vodafone Verify je vlastně jednoúčelová, jelikož primárně slouží k tomu, abyste ji poskytli materiály, ať se jedná o audio, video, obrázek nebo odkaz ze sociální sítě. Následně projde obsah analýzou a ve výsledku se vám zobrazí zpráva s informacemi o tom, jestli došlo k použití umělé inteligence nebo ne.
Vodafone Verify není absolutní odpovědí na všechno, ostatně ani vám jednoznačně neuvede, jestli je například obrázek jednoznačně upravený pomocí AI. Jak můžete vidět níže, tak je aplikace opatrná a říká, abyste si dali případně pozor na daný obsah. Otestoval jsem si ji na vybraném obsahu ze sociálních sítí, a jak můžete vidět níže, i jasné podvrhy označuje jako velmi podezřelé.
Vodafone v tomto případě spolupracuje se společností Synhawk, která postupně vylepšuje vnitřní mechanismy, aby aplikace byla připravena i na ty nejnovější modely. Sleduje hodně signálů a dat, aby mohla rozhodnout, jestli se jedná o podvrh, či nikoliv. Celkově bych označil Vodafone Verify jako další úroveň ochrany. Pokud si nejste jisti nad konkrétním obsahem, tak si jej proženete přes Vodafone Verify a dostanete další „názor“.
Není zcela zadarmo
Vodafone Verify není jen další službou pro všechny. Samotný provoz je zřejmě hodně nákladný, i samotný vývoj, hlavně s ohledem na novější a lepší generativní modely. I proto je Vodafone Verify pro běžné uživatele za cenu 59 Kč měsíčně, pakliže jste u tohoto operátora. Zdarma bude pro ty, co mají tarif z rodiny Black, případně pro firemní zákazníky.
Aplikace bude dostupná od 22. října pro Android a iOS. Při mém zkoušení celkem obstála, ale je nutné si uvědomit, že nedělá ověřování faktů, což je vlastně i škoda, hodilo by se to. Může ale poskytnout cenné informace.
Vodafone nehodlá zůstat jen u Vodafone Verify. Již nyní připravuje Verify Meetings, která pomůže identifikovat deepfake účastníky online schůzek. Pracuje se i na Verify Network, ochrannou technologii integrovanou přímo do sítě operátora. Kdy dojde ke spuštění těchto novinek, zatím nevíme.
Zdroj: Tisková zpráva
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