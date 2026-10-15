Boj proti deepfake obsahu: Vodafone uvádí nástroj pro ověřování digitálních obsahů

• 15. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Aplikace #iOS
3 minuty čtení#Aplikace #iOS
Boj proti deepfake obsahu: Vodafone uvádí nástroj pro ověřování digitálních obsahů

Zdroj: Vodafone

Každou chvíli vidíme, jak jsou nové AI modely lepší, věrohodnější a celkově jsou výsledky čím dál reálnější. Tedy ve smyslu, že je komplikovanější na první pohled poznat, jestli se například jedná o reálnou fotografii, skutečný hlas konkrétního člověka a podobně. Bohužel tyto technologie využívají i podvodníci a hackeři, kteří se snaží dostat do našich zařízení, na účty a podobně.

I profesionálové v oboru mají mnohdy problém jednoznačně rozhodnout, co je generované pomocí AI a co ne. Postupně začínají vznikat nejrůznější služby a technologie, přičemž se zapojují i mobilní operátoři. Nedávno jsme vás například informovali o rozšíření projektu Babička Alenka od O2. Nyní přichází Vodafone se službou Vodafone Verify, tedy v první řadě s aplikací pro Android a iOS.

Vodafone Verify

Aplikace Vodafone Verify je vlastně jednoúčelová, jelikož primárně slouží k tomu, abyste ji poskytli materiály, ať se jedná o audio, video, obrázek nebo odkaz ze sociální sítě. Následně projde obsah analýzou a ve výsledku se vám zobrazí zpráva s informacemi o tom, jestli došlo k použití umělé inteligence nebo ne.

Boj proti deepfake obsahu: Vodafone uvádí nástroj pro ověřování digitálních obsahů Boj proti deepfake obsahu: Vodafone uvádí nástroj pro ověřování digitálních obsahů Boj proti deepfake obsahu: Vodafone uvádí nástroj pro ověřování digitálních obsahů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vodafone Verify není absolutní odpovědí na všechno, ostatně ani vám jednoznačně neuvede, jestli je například obrázek jednoznačně upravený pomocí AI. Jak můžete vidět níže, tak je aplikace opatrná a říká, abyste si dali případně pozor na daný obsah. Otestoval jsem si ji na vybraném obsahu ze sociálních sítí, a jak můžete vidět níže, i jasné podvrhy označuje jako velmi podezřelé.

Boj proti deepfake obsahu: Vodafone uvádí nástroj pro ověřování digitálních obsahů Boj proti deepfake obsahu: Vodafone uvádí nástroj pro ověřování digitálních obsahů Boj proti deepfake obsahu: Vodafone uvádí nástroj pro ověřování digitálních obsahů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vodafone v tomto případě spolupracuje se společností Synhawk, která postupně vylepšuje vnitřní mechanismy, aby aplikace byla připravena i na ty nejnovější modely. Sleduje hodně signálů a dat, aby mohla rozhodnout, jestli se jedná o podvrh, či nikoliv. Celkově bych označil Vodafone Verify jako další úroveň ochrany. Pokud si nejste jisti nad konkrétním obsahem, tak si jej proženete přes Vodafone Verify a dostanete další „názor“.

Není zcela zadarmo

Vodafone Verify není jen další službou pro všechny. Samotný provoz je zřejmě hodně nákladný, i samotný vývoj, hlavně s ohledem na novější a lepší generativní modely. I proto je Vodafone Verify pro běžné uživatele za cenu 59 Kč měsíčně, pakliže jste u tohoto operátora. Zdarma bude pro ty, co mají tarif z rodiny Black, případně pro firemní zákazníky.

Aplikace bude dostupná od 22. října pro Android a iOS. Při mém zkoušení celkem obstála, ale je nutné si uvědomit, že nedělá ověřování faktů, což je vlastně i škoda, hodilo by se to. Může ale poskytnout cenné informace.

Vodafone nehodlá zůstat jen u Vodafone Verify. Již nyní připravuje Verify Meetings, která pomůže identifikovat deepfake účastníky online schůzek. Pracuje se i na Verify Network, ochrannou technologii integrovanou přímo do sítě operátora. Kdy dojde ke spuštění těchto novinek, zatím nevíme.

Zdroj: Tisková zpráva

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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