Recenze Samsung Galaxy S26 FE – dostupná cesta k dlouhé podpoře

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ještě před nějakou dobou platilo, že modely FE jsou zaměřeny na fanoušky a hlavně nabízejí velmi dobrou výbavu za přijatelnější cenu. Sice řada FE měla v jednu chvíli pauzu a na nějaký čas to s ní nevypadalo dobře, ale dnes je tomu trochu jinak. Se stoupajícími cenami mobilů je Samsung Galaxy S26 FE vlastně levnější vstupenkou do vyšší kategorie mobilů od Samsungu.
Samsung Galaxy S26 FE se dá porovnávat například s Samsung Galaxy S26+, tedy z pohledu velikosti displeje. Cena je značně rozdílná. Vezmu-li čistě zaváděcí částku, tak S26 FE přišel s cenou 19 699 Kč, S26+ pak s 30 699 Kč, což je značný rozdíl. Dnes jsou ceny mobilů jinde a dají se najít příznivější. Má ale cenu pokukovat po Samsung Galaxy S26 FE?
Konstrukční standard
U Samsung Galaxy S26 FE jde hodně právě o cenu a jak jsem již napsal, tak je to takový chudší příbuzný S26+. FE verze má 6,7palcový displej s trochu odlišnými specifikacemi, tedy spíše slabšími, ale v praxi si toho moc nevšimnete, pokud nebudete detailně zkoumat jas, rozlišení a frekvenci. S26 FE má dobrý panel, který mi dobře posloužil i na přímém slunci, tak i v noci. Dobře pracuje s jasem a nikdy jsem se nedostal do situace, že bych na zobrazovací panel musel mžourat, než se vzpamatuje, nebo aby se v noci snažil vypálit zorničky. Prostě Samsung umí AMOLED panely a byl jsem spokojený.
Po konstrukční stránce se jedná o dobře postavený mobil s kovovým matným rámem, což mě vždy potěší. Nejsem zrovna příznivec lesklého provedení. Osobně bych uvítal matné provedení i zadní strany, ale to bych chtěl asi moc. Fotomodul je skleněný a kupodivu v matném provedení. Celkem mě potěšilo, že z něj foťáky ještě více nevystupují, tedy jednotlivě. I tak bych byl raději za obal, který by zadní stranu vyrovnal.
Tím, že je fotomodul jen na jedné straně, tak se jedná o houpačku. Jen tak bez obalu ťukat na mobilu, který leží na stole, není moc pohodlné. U tlačítek se nějak zastavovat nebudu, jelikož k nim nemám ani jednu výtku. Jsou pevná, jednoduše nalezitelná a kliknutí je jisté.
Ach ta čtečka
Co mi ale vadí, i u mobilu této třídy, je umístění čtečky otisků prstů. To, že Samsung použil optickou technologii, je asi důsledek nižší pořizovací ceny, ale nechápu, proč na 6,7palcovém displeji musí být tak blízko ke spodní hraně. Palec si užil velké protahování, jelikož jsem ho nemohl volně přiložit na displej, musel jsem ho zalomit, abych si odemkl mobil. I proto jsem si ještě zaregistroval obličej, abych nemusel přelamovat palec.
Stereo reproduktory potěší, ale ty považuji jako nutný standard u jakéhokoliv mobilu. Mají trochu výraznější basy, ale na špičku nemají. Celkově podávají velmi dobrý výsledek a hlasitost je nadmíru dostatečná bez nějaké citelné distorze.
Neurazí
Samsung šetřil i na procesoru, jelikož oproti standardní sérii top modelů je uvnitř starší Exynos 2500 postavený na 3nm technologii. V benchmarcích má samozřejmě slabší výsledky a v mnoha ohledech bych jeho použití považoval jen za recyklaci, nebo využívání skladových zásob z minulého roku. V praxi to ale nikterak nevadí. Nesetkal jsem se s aplikací nebo něčím v systému, co by vyždímalo procesor. Ten se mnohdy ani nezahřeje a slouží dobře, hlavně s ohledem na dobře odladěný systém.
Geekbench 7; Zdroj: Dotekomanie.cz
Do této chvíle bych mohl v podstatě chválit, ale u mobilního signálu se musím zastavit. Kde s jinými mobily mám plný signál na 5G, tak s Galaxy S26 FE jsem poloviční. Kde jiné mobily měly polovinu, tak u tohoto kousku jsem měl absolutní minimum. Samozřejmě nemyslím běžné prostranství, ale například uvnitř budov. Smartphone nepřišel o signál, ani se nesnažil přepínat na jinou technologii. Držel se, jen asi jeho sestava antén není optimální.
Specifikace Samsung Galaxy S26 FE
- displej: 6,7 palců, FHD+ Dynamic AMOLED 2X, adaptivní 120 Hz (60/120 Hz), jas až 1900 nitů
- procesor: Exynos 2500 (3 nm)
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 17, One UI 9
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, 84˚)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 123˚)
- 8 Mpx (teleobjektiv, 3x optický zoom, až 30x digitální zoom, f/2.4, OIS, 32˚)
- přední: 12 Mpx (f/2.2, 85˚)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, 84˚)
- IP68
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C
- rozměry a hmotnost: 161,6 × 76,9 × 7,4 mm, 193 gramů
- baterie a nabíjení: 4900 mAh, 45W kabelové nabíjení (69 % za 30 min), 15W bezdrátové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení PowerShare
Z pohledu specifikací bych Samsung Galaxy S26 FE zařadil spíše do vyšší střední třídy než mezi top modely. Neurazí ale ani nenadchne. Je to jednoduše důsledek nižší ceny.
OneUI ve své formě
Samotná nadstavba je na můj vkus trochu výraznější. Dá se na ni celkem dobře zvyknout a ačkoliv nemám rád, když se výrobce montuje do systému vysouvání notifikační lišty a panelu rychlého nastavení, řešení od Samsungu mi nevadí. V první řadě se nabízí notifikace a jen při tažení prstu z horní pravé strany se nabídne nastavení. Takto mi to dost vyhovovalo.
OneUI je přeplněné nejrůznějšími AI funkcemi, jenže u mnoha z nich jsem se jednoduše dozvěděl, že není podporovaná čeština. To je již takové typické u výrobců, co chtějí jít s dobou, ale nepodporují všechny jazyky.
Baterie nepřekvapí
Dnes už běžně čteme ve specifikacích mobilů, že kapacita baterie je nad šest, sedm i osm tisíc mAh. U Samsungu navíc většina mobilů nižší třídy má i nad pět tisíc, ale Samsung Galaxy S26 FE má 4900 mAh, což nevypadá zrovna dobře. Cílem možná bylo zachování tenkého profilu, ale nezlobil bych se, kdyby měl o milimetr více a kapacita byla větší.
Dá se se 4900 mAh přežít? Zcela upřímně mohu říci, že dva dny dáte s Galaxy S26 FE, pokud neholdujete nekonečnému skrolování nebo hrám. Jako pracovní stroj obstojí výborně a jeden den dá levou zadní při pracovním vytížení. Dva dny zvládne, jen to bude ke konci trochu na hraně.
Bezdrátové nabíjení potěší, ale asi dáte přednost rychlejšímu nabíjení přes USB C, kde se nabízí 45W technologie.
Focení aneb když nejste nároční
Sice jsem měl výtku k mobilnímu signálu, ale nezklamal. To se nedá říci o fotografické výbavě. Je špatně, pokud se hodnotí mobil podle počtu megapixelů, jenže 8 MPx u teleobjektivu je skutečně málo. Navíc ani digitální zoom vše nezachrání a AI už vůbec ne. Sami se podívejte, jak dopadne focení helikoptéry při maximálním přiblížení.
Na první fotce jde vidět, že se celý mobil snažil, co to jen šlo, ale výsledek je jak přes akvarely. Druhý snímek se již podařil lépe, jelikož jsem stáhl přiblížení. Teleobjektiv je na Samsung Galaxy S26 FE hodně slabý a je spíše jen pro příležitostné vyfocení něčeho vzdáleného.
Noční focení je zde trochu slabší. Pokud si vyfotíte něco bez pomoci, senzor se nějak moc nepřetrhne, aby vytáhl poslední foton ze záběru. Při aktivní funkci nočního focení už ale potřebujete hodně stabilní ruku, jelikož i drobný posun není kompenzován, jako u jiných mobilů. Výsledek má sice znatelně více světla, jenže ostrost nemusí být dokonalá.
Pokud si nepotrpíte na foto mobily a focení v noci nebo za velmi zhoršených světelných podmínek, budete spokojeni. Za normálních okolností se nabízí dobré snímky. I dynamický rozsah je poměrně dobrý, což jde vidět hlavně u mračen.
Ukázkové fotografie
Zhodnocení Samsung Galaxy S26 FE
Samsung Galaxy S26 FE sice názvem láká, že je vstupenkou mezi top modely, jenže dle skutečností ho zařadím do vyšší střední třídy. I tak to nebude mít jednoduché. Za podobnou cenu některé společnosti nabízejí o něco lepší specifikace. Nejvíce jde vidět šetření právě u foťáků. Tento kousek bych nedoporučil těm, co hledají nový primární stroj pro fotografování mobilem.
Na druhou stranu ho mohu doporučit těm, co pokukovali po Samsung Galaxy S26+, chtěli větší mobil, ale nechtěli utrácet tolik peněz. Právě suma pod dvacet tisíc je největším lákadlem. Když odhlédnu od focení, kde jsem čekal trochu více, tak Samsung Galaxy S26 FE nabízí slušnou výbavu.
Čím ale tento kousek může zviklat mnohé, je softwarová podpora. Moc mobilů na trhu není, u kterých by výrobce sliboval sedm generací operačního systému. Dle Samsungu se dostane na tento kousek Android 24. A to patří právě mezi ty největší výhody. Samsung umí mobily, trochu si připlatíte, ale dostanete zařízení, které může vydržet velmi dlouho.
Klady
- Kvalitní AMOLED displej s dobrým jasem
- Solidní konstrukční zpracování s kovovým rámem
- Dlouhá softwarová podpora (až 7 generací Androidu)
- Příznivější cena oproti vlajkovým modelům
- Dobře odladěný systém a spolehlivý výkon
Zápory
- Slabší příjem mobilního signálu
- Nízké rozlišení teleobjektivu a celkově průměrné fotoaparáty
- Nepraktické umístění čtečky otisků prstů příliš nízko
- AI funkce v systému často nepodporují češtinu
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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