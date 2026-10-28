Apple vydává watchOS 27.2. Siri AI získává paměť konverzací a Apple Music nový design

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Apple tento týden vydal porci aktualizací pro všechna svá zařízení. Mezi nimi samozřejmě nemohou chybět ani chytré hodinky Apple Watch. Ty obdržely update na verzi watchOS 27.2 a zaměřuje se především na vylepšení hlasové asistentky Siri AI, která nyní dokáže pracovat s historií konverzací, využívat více osobních údajů a rychleji odpovídat. Aktualizace také přináší podporu dalších pěti jazyků a přepracovaný vzhled aplikace Apple Music.
Siri AI si nově pamatuje předchozí konverzace
Tou hlavní novinkou je schopnost Siri AI navazovat na předchozí rozhovory. Pokud vám v minulosti něco doporučila, můžete se jí později znovu zeptat, aniž byste museli celý požadavek opakovat – Siri naváže na předchozí konverzaci. Siri také nově dokáže lépe získat kontext k osobním informacím. Dokáže využít informace z fotografií v aplikaci Zprávy, z událostí v kalendáři, z hlasové schránky nebo historie prohlížení a seznamu četby v Safari na iPhonu. Apple zároveň slibuje rychlejší odpovědi přímo v hodinkách.
Aktualizace také přináší nastavení Excluded Apps, díky kterému mohou uživatelé na iPhonu určit, ke kterým aplikacím bude mít Siri, vyhledávání a systém doporučení přístup. Siri AI dosud podporovala pouze americkou angličtinu. Aktualizace nově přidává podporu francouzštiny, japonštiny, korejštiny, portugalštiny a španělštiny. Čeština je mimo hru hlavně z toho důvodu, že Siri AI není v evropském regionu dostupná.
Další významnější změnou je nový design aplikace Apple Music. Apple nahrazuje tradiční červenou ikonu černobílým provedením. Tyto barevné prvky se objevují také v dalších částech aplikace. Aktualizace watchOS 27.2 je již dostupná ke stažení prostřednictvím aplikace Watch v iPhonu. Před instalací se doporučuje nejprve aktualizovat iPhone na iOS 27.2.
Zdroje: 9to5mac.com, support.apple.com
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