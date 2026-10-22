Současná nabídka notebooků v e-shopu Alza.cz přináší výrazná cenová zvýhodnění napříč celým trhem. Ve slevových akcích se objevují nejnovější modely s pokročilou podporou umělé inteligence, tenké pracovní ultrabooky s OLED panely i výkonné herní stanice vybavené dedikovanými grafickými kartami. Cenová zvýhodnění u vybraných konfigurací dosahují až 41 %.
Notebooky Apple MacBook s čipem M5
Notebooky od společnosti Apple s novou generací čipů M5 představují špičku v oblasti energetické efektivity a výpočetního výkonu pro lokální zpracování úloh umělé inteligence Apple Intelligence. V nabídce figuruje jak lehký a kompaktní 13palcový model Air pro každodenní mobilitu, tak 14palcové modely řady Pro určené pro náročné profesionální nasazení.
- MacBook Air 13″ M5 (-19 %)
- MacBook Pro 14″ M5 CZ 2025 Vesmírně černý (-20 %)
- MacBook Pro 14″ M5 CZ 2025 Stříbrný (-10 %)
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Notebooky ASUS pro kreativce, firmy i běžnou práci
Značka ASUS v aktuálním výběru pokrývá široké spektrum zařízení s nejvyššími procentuálními slevami. Od prémiového 16palcového modelu Zenbook S s 3K OLED displejem a 120Hz obnovovací frekvencí přes všestrannou multimediální řadu Vivobook až po odolné firemní modely ExpertBook zaměřené na vysokou míru zabezpečení a spolehlivost.
- ASUS Zenbook S 16 UM5606GA-OLED532W Scandinavian White (-41 %)
- ASUS Vivobook 16 M1607GA-MB015WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-38 %)
- ASUS Vivobook 14 X1404VA-EB2280WZ Quiet Blue (bez adaptéru) (-38 %)
- ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-C058512X Misty Grey (bez adaptéru) (-36 %)
- ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-C58512X Gentle Grey (bez adaptéru) (-36 %)
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Notebooky Lenovo pro hraní i každodenní produktivitu
Portfolio výrobce Lenovo zahrnuje modely pro různorodé scénáře využití. Hráčům je určen model LOQ Essential osazený grafikou NVIDIA GeForce RTX 5050 a 144Hz IPS panelem, zatímco náročnější uživatelé ocení celokovový model Yoga Slim 7 s OLED obrazovkou a procesorem Intel Core Ultra. Pro studium a kancelářskou agendu jsou připraveny cenově dostupné modely IdeaPad Slim 3 s pamětí LPDDR5.
- Lenovo LOQ Essential 15ARP11 Luna Grey (bez adaptéru) (-10 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 Arctic Grey (bez adaptéru) (-15 %)
- Lenovo Yoga Slim 7 14ILL11 Luna Grey celokovový (bez adaptéru) (-20 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8 Arctic Grey (bez adaptéru) (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Notebooky HP OmniBook s OLED displeji
Nová generace notebooků HP OmniBook 5 vsází na prémiové zpracování s kovovým víkem a rámem klávesnice. Všechny zlevněné konfigurace v 14palcovém i 16palcovém provedení disponují špičkovými OLED displeji se 120Hz obnovovací frekvencí, podsvícenou klávesnicí a kvalitní webkamerou pro videokonference.
- HP OmniBook 5 16-bn0901ncx Sahara Silver (bez adaptéru) (-15 %)
- HP OmniBook 5 AI 14-hm0901ncx Glacier Silver (bez adaptéru) (-15 %)
- HP OmniBook 5 14-hk0900ncx Starlit Blue (bez adaptéru) (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Herní a multimediální notebooky Acer
Značka Acer je ve výběru zastoupena jak populární herní řadou Nitro V, která kombinuje dedikované grafické karty NVIDIA GeForce RTX 3050 s rychlými 165Hz či 180Hz displeji, tak praktickou řadou Aspire Go. Ta nabízí tenké šasi a velkorysé úhlopříčky 16 a 17 palců pro pohodlnou práci s dokumenty i multimédii.
- Acer Nitro V 15 Obsidida Black (ANV15-41-R3RD) (-30 %)
- Acer Nitro V 16 AI Shale Black (ANV16-42-R0R5) (-26 %)
- Acer Nitro V 15 Black (ANV15-41-R7DV) (-24 %)
- Acer Aspire Go 16 Pure Silver (AG16-71P-917C) (bez adaptéru) (-23 %)
- Acer Aspire Go 17 Steel Gray (AG17-31P-C365) (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mimo výše uvedené modelové řady stojí za pozornost také samostatný zástupce tradičního výrobce firemní techniky. Šestnáctipalcový ultrabook Dell 16 DC16251 (-10 %) přináší desetijádrový procesor, antireflexní Full HD+ displej s poměrem stran 16:10, podsvícenou klávesnici a integrovanou čtečku otisků prstů pro rychlé a bezpečné přihlašování.
Kompletní přehled zlevněných notebooků, příslušenství a spotřební elektroniky je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, který dlouhodobě zajišťuje širokou skladovou dostupnost a rychlé doručení do sítě AlzaBoxů po celé České republice.
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
Komentáře
Jan S22. 10. 2026, 20:13
Sleva – magické to slovo jakmile vidím a slyším blinkám. Obchodník nikdy nemůže prodělávat – nikdy. Základ podnikání – zisk.
Přemysl Vaculík22. 10. 2026, 20:15
A někdo na to čeká, až to bude mít „normální“ cenu.