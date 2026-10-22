Výrazné slevy na notebooky na Alza.cz: MacBooky s čipem M5, herní stroje i pracovní ultrabooky za zlomek ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 22. 10. 2026 • 4 minuty čtení#Ostatní
4 minuty čtení#Ostatní
Výrazné slevy na notebooky na Alza.cz: MacBooky s čipem M5, herní stroje i pracovní ultrabooky za zlomek ceny2

Současná nabídka notebooků v e-shopu Alza.cz přináší výrazná cenová zvýhodnění napříč celým trhem. Ve slevových akcích se objevují nejnovější modely s pokročilou podporou umělé inteligence, tenké pracovní ultrabooky s OLED panely i výkonné herní stanice vybavené dedikovanými grafickými kartami. Cenová zvýhodnění u vybraných konfigurací dosahují až 41 %.

Notebooky Apple MacBook s čipem M5

Notebooky od společnosti Apple s novou generací čipů M5 představují špičku v oblasti energetické efektivity a výpočetního výkonu pro lokální zpracování úloh umělé inteligence Apple Intelligence. V nabídce figuruje jak lehký a kompaktní 13palcový model Air pro každodenní mobilitu, tak 14palcové modely řady Pro určené pro náročné profesionální nasazení.

Notebooky ASUS pro kreativce, firmy i běžnou práci

Značka ASUS v aktuálním výběru pokrývá široké spektrum zařízení s nejvyššími procentuálními slevami. Od prémiového 16palcového modelu Zenbook S s 3K OLED displejem a 120Hz obnovovací frekvencí přes všestrannou multimediální řadu Vivobook až po odolné firemní modely ExpertBook zaměřené na vysokou míru zabezpečení a spolehlivost.

Notebooky Lenovo pro hraní i každodenní produktivitu

Portfolio výrobce Lenovo zahrnuje modely pro různorodé scénáře využití. Hráčům je určen model LOQ Essential osazený grafikou NVIDIA GeForce RTX 5050 a 144Hz IPS panelem, zatímco náročnější uživatelé ocení celokovový model Yoga Slim 7 s OLED obrazovkou a procesorem Intel Core Ultra. Pro studium a kancelářskou agendu jsou připraveny cenově dostupné modely IdeaPad Slim 3 s pamětí LPDDR5.

Notebooky HP OmniBook s OLED displeji

Nová generace notebooků HP OmniBook 5 vsází na prémiové zpracování s kovovým víkem a rámem klávesnice. Všechny zlevněné konfigurace v 14palcovém i 16palcovém provedení disponují špičkovými OLED displeji se 120Hz obnovovací frekvencí, podsvícenou klávesnicí a kvalitní webkamerou pro videokonference.

Herní a multimediální notebooky Acer

Značka Acer je ve výběru zastoupena jak populární herní řadou Nitro V, která kombinuje dedikované grafické karty NVIDIA GeForce RTX 3050 s rychlými 165Hz či 180Hz displeji, tak praktickou řadou Aspire Go. Ta nabízí tenké šasi a velkorysé úhlopříčky 16 a 17 palců pro pohodlnou práci s dokumenty i multimédii.

Další zajímavé výběry

Mimo výše uvedené modelové řady stojí za pozornost také samostatný zástupce tradičního výrobce firemní techniky. Šestnáctipalcový ultrabook Dell 16 DC16251 (-10 %) přináší desetijádrový procesor, antireflexní Full HD+ displej s poměrem stran 16:10, podsvícenou klávesnici a integrovanou čtečku otisků prstů pro rychlé a bezpečné přihlašování.

Kompletní přehled zlevněných notebooků, příslušenství a spotřební elektroniky je k dispozici přímo na e-shopu Alza.cz, který dlouhodobě zajišťuje širokou skladovou dostupnost a rychlé doručení do sítě AlzaBoxů po celé České republice.

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Komentáře

Jan S

22. 10. 2026, 20:13

Sleva – magické to slovo jakmile vidím a slyším blinkám. Obchodník nikdy nemůže prodělávat – nikdy. Základ podnikání – zisk.

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Přemysl Vaculík

VIP 22. 10. 2026, 20:15

A někdo na to čeká, až to bude mít „normální“ cenu.

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