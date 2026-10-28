Bose kupuje Skullcandy. Mohla by vzniknout cenově dostupná, ale přitom dobře vybavená sluchátka pro mladé

Zdroj: Wired
Bose je synonymem pro špičkovou audiotechniku. Nyní oznamuje akvizici společnosti Skullcandy, která se zaměřuje především na cenově dostupnější sluchátka pro mladé zákazníky. Obě značky už v minulosti spolupracovaly a partnerstvím chtějí své produkty posunout na další úroveň. Skullcandy si má zachovat vlastní značku i zaměření na dostupnější produkty, zatímco Bose poskytne své technologické know-how a bohaté zkušenosti v oblasti vývoje zvuku.
Bose kupuje Skullcandy
Akvizice v podstatě navazuje na partnerství uzavřené již loni pod značkou Sound by Bose. Skullcandy začala využívat technologie společnosti Bose, včetně prostorového zvuku a aktivního potlačování hluku (ANC). Tyto technologie mohli zákazníci najít například ve sluchátkách Method 360 ANC a Crusher 1080 ANC.
Obě společnosti oslovují odlišné skupiny zákazníků. Zatímco Bose se dlouhodobě soustředí na prémiová sluchátka, Skullcandy si vybudovala silné postavení mezi mladšími uživateli, fanoušky skateboardingu a streetové kultury.
Generální ředitelka Bose Lila Snyder uvedla, že právě tento nový zákaznický segment by mohl přinést společnosti zajímavou příležitost. Skullcandy by díky spojení mohla nabídnout kvalitnější zvuk zákazníkům, kteří nechtějí za sluchátka utrácet stovky dolarů.
Skullcandy bude nadále působit v americkém Park City v Utahu. Ponechá si svůj tým a bude se i nadále věnovat dosavadnímu zaměření. Finanční podmínky akvizice společnosti nezveřejnily. Produkty Skullcandy by se i nadále měly držet stávající cenové politiky, čímž by se měly odlišovat od prémiové nabídky značky Bose.
Zdroj: androidheadlines.com
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