Aplikace Google Překladač mění tvář: Hlavní obrazovka dostává nový design

Zdroj: Nano Banana 2
Některé aplikace se jednou za čas dočkají dramatické proměny, u jiných dochází k postupné změně v čase. Google Překladač patří k druhé kategorii, jelikož má velkou uživatelskou základnu, takže velká změna by mohla mít negativní dopad na uživatele a hodnocení aplikace jako takové. Proto Google sem tam něco upraví či změní. Tentokrát došlo na hlavní obrazovku.
Cesta k lepšímu?
Níže můžete vidět na prvním obrázku současnou podobu, ale i tak nemusí být u každého uživatele, jelikož na mém zařízení mám mikrofon uprostřed. Důvod je jednoduchý, u nás není dostupný učící režim. Jinak ale odpovídá. Na pravé straně je pak nová podoba aplikace. První výraznou změnou je přesunutí volby jazyků do horní části. Kvůli tomu je rychlé nastavení na větším zařízení méně dostupné.
Současně aplikace dostala boční levé menu. Plocha pro překládané texty je zvýrazněná a hlavní tlačítka pro psaní, mluvení a vložení jsou ve spodní části. Spodní nabídka funkcí aplikace byla přeskupena do plovoucího prvku, nebo spíše do pilulky. Stejně jako je tomu u Google Fotek.
Změna designu se objevuje u aplikace ve verzi 10.39.34.99 a postupně se šíří k uživatelům. Nejde ale odhadnout, kdy dojde na všechny a jak rychle se bude šířit nový vzhled.
Zdroj: androidauthority.com
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