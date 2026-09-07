Google Překladač vylepšuje živý překlad pro Android i iPhony

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google rozšiřuje funkci pro živý překlad – Live Translate ve své aplikaci Google Překladač. Ta nabízí téměř okamžitý hlasový překlad ve více než 70 jazycích. Novinky se týkají jak Androidu, tak i iOS a zaměřují se hlavně na delší konverzace a situace, kdy uživatel nemá po ruce sluchátka.
Google Překladač pro Android a iPhone získává dvě praktické novinky
Google uvádí, že více než třetina živých překladů dnes trvá déle než pět minut. Právě proto přidává možnost nechat překlad běžet i při používání dalších aplikací. Uživatelé Androidu mohou nově nechat živý překlad běžet na pozadí. Během překladu se tak mohou přepnout do jiné aplikace nebo dokonce uzamknout obrazovku telefonu, aniž by se aplikace na pozadí ukončila.
To se může hodit například při delší konverzaci, přednáškách nebo při cestování, kdy nechceme nechávat telefon zapnutý a aplikaci otevřenou, čímž se mimo jiné také bude šetřit baterie. Stejnou možnost Google připravuje také pro iOS, kdy se tak ale stane zatím neoznámil.
Na iPhonech budou uživatelé mít možnost živý překlad nově poslouchat přímo přes sluchátko telefonu, podobně jako při běžném hovoru. Na Androidu je už tato možnost k dispozici delší dobu. Pokud uživatel nemá po ruce klasická sluchátka, může jednoduše přiložit telefon k uchu. To se hodí v situaci, kdy uživatel nechce aby živý překlad byl slyšet přímo z reproduktoru. Rovněž v hlučném prostředí, kde by byl zvuk z reproduktoru špatně slyšet.
Zdroj: blog.google
Komentáře