Anketa: Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?

Zdroj: DALL·E4
Výrobci napříč odvětvími postupně upravují ceny mobilů, počítačů, příslušenství kvůli rostoucím nákladům na paměti a úložiště. To samozřejmě ovlivňuje chování nakupujících. Z naší ankety vyplývá, že skoro polovina kvůli tomu odkládá nákupy a volí strategii vyčkávací. Třetina zatím nepociťuje změny nebo nehodlá aktuálně nic kupovat. Skoro pětina pak již pocítila dopady zdražování.
- Ano, při nákupu nového telefonu nebo HW: 18,2 %
- Všímám si toho, ale nákup zatím odkládám: 45,5 %
- Ne, techniku teď nekupuji, jde to mimo mě: 32,5 %
- Nevšiml/a jsem si žádné změny: 3,9 %
Nová anketa
S minulou anketou bude souviset i ta dnešní, v které se ptáme, jaká velikost úložiště je pro vás optimální nebo minimální, případně jestli je vám to jedno a spoléháte se na cloudové řešení.
Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?
Dřívější ankety
- Anketa: Kolik procent baterie vám stačí, abyste v klidu odešli z domu bez nabíječky nebo powerbanky?
- Anketa: Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
- Anketa: Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
- Anketa: Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
Komentáře
Michal Krajči12. 10. 2026, 9:07
Chýba mi tam možnosť – 256 GB mi bohato stačí. Do nedávna mi stačilo 128GB, ale teraz by som už zobral tých 256 a to by som mal ešte mega rezervu… Skúšal som nejaké lokálne AI modely na telefóne a to mi zaberá 7GB, Stiahnutá YT Music hudba na počúvanie vonku je skoro 4GB, podcasty skoro 2, Mapy.com 1GB… potom už len taká cache v podstate čo sa dá kedykoľvek odstrániť a fotky sú v Google Fotkách zazálohované, tak tam keď sa to zaplní, tak zmažem lokálne všetko… takže v podstate mi stačí tých 128GB :)
Přemysl Vaculík12. 10. 2026, 9:11
Jaká možnost chybí?
Michal Krajči12. 10. 2026, 10:10
Že mi úplne stačí 256GB. Lebo je tam 256 ako úplné minimum, ale pre mňa je to úplné maximum. Ale som si pri písaní komentára uvedomil, že mi stačí aj 128GB
Přemysl Vaculík12. 10. 2026, 10:26
Tak ta možnost tam je, jen jsme ji okořenili 😅