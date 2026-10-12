Anketa: Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?

• 12. 10. 2026#Smartphony
Anketa: Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?

Zdroj: DALL·E

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Výrobci napříč odvětvími postupně upravují ceny mobilů, počítačů, příslušenství kvůli rostoucím nákladům na paměti a úložiště. To samozřejmě ovlivňuje chování nakupujících. Z naší ankety vyplývá, že skoro polovina kvůli tomu odkládá nákupy a volí strategii vyčkávací. Třetina zatím nepociťuje změny nebo nehodlá aktuálně nic kupovat. Skoro pětina pak již pocítila dopady zdražování.

  • Ano, při nákupu nového telefonu nebo HW: 18,2 %
  • Všímám si toho, ale nákup zatím odkládám: 45,5 %
  • Ne, techniku teď nekupuji, jde to mimo mě: 32,5 %
  • Nevšiml/a jsem si žádné změny: 3,9 %

Nová anketa

S minulou anketou bude souviset i ta dnešní, v které se ptáme, jaká velikost úložiště je pro vás optimální nebo minimální, případně jestli je vám to jedno a spoléháte se na cloudové řešení.

Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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Komentáře

Michal Krajči

VIP 12. 10. 2026, 9:07

Chýba mi tam možnosť – 256 GB mi bohato stačí. Do nedávna mi stačilo 128GB, ale teraz by som už zobral tých 256 a to by som mal ešte mega rezervu… Skúšal som nejaké lokálne AI modely na telefóne a to mi zaberá 7GB, Stiahnutá YT Music hudba na počúvanie vonku je skoro 4GB, podcasty skoro 2, Mapy.com 1GB… potom už len taká cache v podstate čo sa dá kedykoľvek odstrániť a fotky sú v Google Fotkách zazálohované, tak tam keď sa to zaplní, tak zmažem lokálne všetko… takže v podstate mi stačí tých 128GB :)

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Přemysl Vaculík

VIP 12. 10. 2026, 9:11

Jaká možnost chybí?

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Michal Krajči

VIP 12. 10. 2026, 10:10

Že mi úplne stačí 256GB. Lebo je tam 256 ako úplné minimum, ale pre mňa je to úplné maximum. Ale som si pri písaní komentára uvedomil, že mi stačí aj 128GB

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Přemysl Vaculík

VIP 12. 10. 2026, 10:26

Tak ta možnost tam je, jen jsme ji okořenili 😅

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