Anketa: Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?

Minule jsme se ptali, jaký formát displeje preferujete. Celkem nás překvapilo, že pětina by dala přednost novému širšímu formátu. Klasické formáty volí přes dvě třetiny lidí a ohebné by zvolilo 12,7 % hlasujících
- Klasická „nudle“ (kolem 20:9) – dobře se drží v jedné ruce: 34,1 %
- Širší standard (kolem 18:9) – osvědčený kompromis na média i psaní: 32,5 %
- Nový širší trend (16:10) – víc místa do šířky, skvělé na čtení a web: 20,6 %
- Ohebná konstrukce (Fold / Flip) – buď velká pracovní plocha, nebo kompaktní skládačka: 12,7 %
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Ceny polovodičových součástek jdou stále nahoru a nevypadá to, že by v dohledné době došlo k zastavení zdražování nebo dokonce snížení cen. Proto nás zajímá, jestli vás už dostihl tento trend.
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
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