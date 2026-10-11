Vivo do série Y přidává atraktivní model Y600s Pro

• 11. 10. 2026#Android #Smartphony
Vivo do série Y přidává atraktivní model Y600s Pro

Vivo Y600s Pro | Zdroj: Vivo

Produktová řada Y u společnosti Vivo se dočkala menšího rozšíření o model nesoucí název Y600s Pro. Čínský producent nasadil celkem lákavou výbavu, kterou podtrhuje kvalitní displej, slušná selfie kamerka, nadprůměrný hardware a velký článek baterie. Nicméně telefon nezískal téměř žádnou pozornost, takže u něj nelze ani očekávat širší dostupnost na trhu.

Lepší průměr

Vivo Y600s Pro do čela dostal 6,83palcový AMOLED displej s 2,8K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Kromě integrované čtečky otisků prstů v optické podobě také disponuje kvalitní 32MPx selfie kamerkou. O hlavní výkon se stará čipová sada Dimensity 7300e od MediaTeku a 8GB operační paměť RAM (+ 8 GB virtuálně). Uživatelská data pobere 256/512GB interní úložiště bez podpory microSD karty.

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Vivo Y600s Pro | Zdroj: Vivo

Zadní stranu obsadila dvojice objektivů fotoaparátu s hlavním 50MPx snímačem a bateriový článek o velikosti 10 200 mAh. Navíc ani nechybí technologie rychlého 90W nabíjení včetně možnosti zpětného dobíjení. Softwarovou část zastupuje operační systém Android 16 v rámci platformy OriginOS 6. Ve výbavě ještě vyniká technologie NFC a duo stereo reproduktorů.

Případní zájemci mohou vybírat ze čtyř barevných variant (bílé, černé, fialové, modré) za cenu v přepočtu od 8 764 Kč. Za vyšší konfiguraci uživatelé dají cca až 9 738 Kč.

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Vivo Y600s Pro | Zdroj: Vivo

Zdroje: shop.vivo.com.cn, gizmochina.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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