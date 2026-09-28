Anketa: Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?

Smartphone dnes máme jako univerzálního pomocníka. U mnohých definitivně nahradil klasický budík, proto nás zajímalo, kolikrát vás musí budit, než vstanete. Skoro polovina hlasujících uvedla, že stačí jedno zazvonění. Druhou skupinou jsou ti, co potřebují aspoň tři nastavené budíky a pak 12,7 má celou armádu. I tak pětina nepoužívá tuto funkci na mobilu.
- Přesně jeden, zazvoní a vstávám: 49,3 %
- Dva až tři pro jistotu: 17,9 %
- Celou sérii po 5 minutách: 12,7 %
- Budík nepoužívám, budím se sám/sama: 20,1 %
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Když Sony přišlo s atypickým poměrem stran displeje, působilo to zvláštně, i tak si tento formát našel svou fanouškovskou základnu. Nově se objevuje trend širších mobilů, proto nás zajímá, čemu dáváte přednost.
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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