Apple nabídne vývojářům možnost upravit oznámení o sledování uživatelů ze strany aplikací

Zdroj: Apple
Apple by měl v rámci EU nabídnout úpravu systému App Tracking Transparency, který aplikacím na iPhonu a dalších zařízeních umožňuje požádat uživatele o souhlas se sledováním aktivity napříč aplikacemi a weby. Vývojáři nově dostanou možnost použít méně výraznou podobu obrazovky se žádostí o souhlas. Změna přichází jako reakce na několik antimonopolních vyšetřování ze strany evropských regulačních úřadů.
Apple nabídne alternativní podobu obrazovky pro souhlas se sledováním
Regulátoři Applu vytýkali především to, že systém App Tracking Transparency neměří stejným metrem i pro samotný Apple. Firma totiž může využívat data ze svého ekosystému k personalizaci, aniž by její vlastní aplikace musely zobrazovat stejnou žádost o povolení jako aplikace třetích stran. Vývojáři aplikací třetí strany v EU ale budou moci zobrazit alternativní podobu obrazovky s jiným textem, formátováním a doplňujícími informacemi o tom, proč aplikace data požaduje.
Změní se například samotná formulace. Apple odstraní výraz „sledovat“ a místo současné volby „Povolit“ a „Požádat aplikaci, aby nesledovala“ se objeví jednodušší tlačítka „Povolit“ a „Odmítnout“. Obrazovka se má současně zobrazovat přes celou stránku namísto klasického vyskakovacího okna. Vývojář může přidat také odkaz s podrobnějším vysvětlením, jak sledovací data používá.
Nově také dovolí vývojářům v rámci EU zobrazit žádost o souhlas znovu, pokud od předchozího rozhodnutí uživatele uplynul alespoň jeden rok. Alternativní obrazovka pro udělení souhlasu bude kvůli právním požadavkům jedinou dostupnou pro aplikace distribuované v Německu, Francii, Itálii, Polsku a Rumunsku. V dalších zemích Evropské unie budou moci vývojáři novou podobu využít volitelně.
Zdroj: techcrunch.com
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