Google připravuje vylepšení pro Zprávy pro Android: Přesné kopírování textu

V lednu jsme vás informovali o nové přepracované nabídce v aplikaci Zprávy pro Android, ale jak se ukazuje, nebude to nakonec jediná změna. Google totiž konečně připravuje funkci, která zde chyběla.
Nejen lepší kopírování
Pokud jste si chtěli zkopírovat text zprávy, stačilo podržet prstem na ní a pak dát kopírovat. Takto se uložila do schránky celá zpráva, ale pokud chcete jen nějakou část, tak musíte udělat několik kroků navíc. Sama aplikace nikdy nepodporovala vybrání jen části zprávy, ale to se velmi rychle změní.
Podařilo se zjistit, že s novou nabídkou pro zprávy přibude také funkce kopírování konkrétní části textu, jak můžete vidět níže. Tato modifikace se podařila zachytit ve verzi 20260212_01_RC00. Samotný výběr je pak doprovázen standardní nabídkou ze systému, takže se nabízí nejrůznější funkce, jako je třeba překlad, odeslání do některých aplikací nebo rovnou vyhledání informace na inetrenetu.
Sice samotné prostředí aplikace začíná být designově komplikovanější, ale aspoň je vše viditelné. Samotné kopírování konkrétní části textu asi uvítá nejeden uživatel. Kdy se novinka objeví ve stabilní verzi aplikace, zatím nevíme, ale nemusí to dlouho trvat.
