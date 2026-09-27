Oppo Watch S2: Tenký profil a 10denní výdrž v režii RTOS

• 27. 9. 2026#Chytré hodinky
Oppo Watch S2: Tenký profil a 10denní výdrž v režii RTOS

Zdroj: Oppo

Po uvedení Vivo Watch 6 zde máme konkurenční model Oppo Watch S2, který se snaží nalákat na tenký design a dlouhou výdrž na jedno nabití.

Levné nejsou

Specifikace hodinek Oppo Watch S2 vypadají relativně běžně, ale asi nezapadnou mezi ty nejvyšší modely. Společnost se chlubí tenkým profilem, který má 8,9 mm a bez řemínku váží 34,5 gramu. Jde vidět i snahu o elegantnější design s atypickými tlačítky, ať jde o mix stylu nebo zakomponování. Základem je AMOLED displej s úhlopříčkou 1,46 palců a s maximálním jasem 3000 nitů.

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Zdroj: Oppo

Oppo Watch S2 mají celkem slušnou dávku senzorů: EKG elektroda, 8kanálový optický snímač srdečního tepu, 16kanálový snímač okysličení krve (SpO2), snímač teploty pokožky zápěstí, akcelerometr, gyroskop, geomagnetický senzor, barometr, senzor okolního světla. V oblasti konektivity je Bluetooth 5.2 a určování polohy pomocí GPS (L1+L5), BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS a je zde i NFC.

O výkon se stará procesor BES2800BP od společnosti Bestechnic a základem je zde ColorOS Watch 17, což je ve skutečnosti RTOS typ. Díky tomu se nabízí 10denní výdrž na jedno nabití. Při běžném používání se majitel dostane na 7 dnů a se stále zapnutým displejem pak na 4 dny.

Při takové sestavě je jasné, že se nebudou prodávat ve verzi s WearOS, takže bychom očekávali nižší cenu, ale ta je nastavena na cca 5100 Kč bez daně a poplatků. Zatím nevíme, kdy zamíří do Evropy, ale pokud tady chtějí uspět, musí nabídnout nižší cenu nebo lepší výbavu.

Zdroje: opposhop.cn, gizmochina.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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