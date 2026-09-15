Nový Samsung Galaxy A08 sází na dlouhou softwarovou podporu a 6000mAh baterii

Zdroj: Samsung
Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinky v základní sérii mobilů od Samsungu a nyní zde máme další model, Samsung Galaxy A08. Už podle označení je jasné, že se jedná o další základní smartphone.
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Základ s větší baterií
Nejen podle označení je jasné, že se má jednat o cenově dostupný mobil. Displej má rozlišení jen HD+ a navíc se jedná o LCD panel. Aby toho nebylo málo, tak Samsung Galaxy A08 podporuje jen LTE, tedy v této verzi. Samsung jako obvykle neuvedl, o jaký procesor se jedná. Ve specifikacích na stránkách Samsung je pouze informace, že je použit 8jádrový procesor.
Samsung Galaxy A08 splňuje certifikaci IP64, takže odolá lehce náročnějšími prostředí, ale na ponoření do vody to není. Fotografická výbava na zadní straně čítá dva snímače, ale jeden ani nebudeme počítat, jelikož má jen 2 MPx. Ten hlavní je vybaven 50MPx senzorem. Mobil má ale svá pozitiva, tedy lepší specifikace.
Baterie se může pochlubit kapacitou 6000 mAh, což je vlastně vyšší hodnota než u top modelů od tohoto výrobce. Ačkoliv je Samsung Galaxy A08 jen základní mobil, i tak dostane 6 let aktualizací systému. Navíc přichází rovnou s Androidem 17, takže by se měl dočkat Androidu 23, což je velmi dlouhá podpora na takový kousek. Novinka se pomalinku ukazuje v Evropě, ale zatím ještě nebyla uvedena cena nebo dostupnost.
Specifikace Samsung Galaxy A08
- displej: 6,7 palců, PLS LCD, rozlišení 720 x 1600 (HD+)
- procesor: 8jádrový procesor (2,2 GHz, 2 GHz)
- RAM: 4/6/8 GB LPDDR5X
- úložiště: 128 GB, podpora microSD až do 2 TB (samostatný slot)
- Operační systém: Android 17, One UI 9 (podpora až 6 generací aktualizací OS a 6 let bezpečnostních záplat)
- Dual SIM: Nano SIM (4FF) + Nano SIM (4FF) + microSD slot (SIM 1 + SIM 2 + MicroSD)
- Foťáky:
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,8, autofokus, bez OIS, digitální zoom až 10x, blesk, nahrávání videa FHD 1920 x 1080 @30fps, zpomalený záznam 120 fps @HD)
- 2,0 Mpx (f/2,4)
- přední: 8,0 Mpx (f/2,0, bez autofokusu, bez OIS, bez blesku)
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,8, autofokus, bez OIS, digitální zoom až 10x, blesk, nahrávání videa FHD 1920 x 1080 @30fps, zpomalený záznam 120 fps @HD)
- IP64
- čtečka otisků prstů na straně
- 3,5mm stereo jack
- Konektivita: 4G LTE (FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28; TDD: B38, B40, B41), 3G WCDMA/UMTS (B1, B5, B8), 2G GSM (GSM850, GSM900, DCS1800), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz, VHT80, Wi-Fi Direct), Bluetooth v5.3, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 167,4 x 77,4 x 8,0 mm, 197 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh
Zdroje: samsung.com, samsung.com, androidheadlines.com
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