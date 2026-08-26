TSMC má být připravena na výrobu 1,6nm čipů. Smartphony ale zatím půjdou stranou, cílovým segmentem je AI

Zdroj: mexico-now.com
Zatímco se 2nm čipy teprve začínají objevovat ve špičkových smartphonech, TSMC se už připravuje na další výrobní proces. Podle dostupných informací dokončila vývoj a ověřování technologie A16 a sériovou výrobu 1,6nm čipů by mohla zahájit ještě před koncem roku. Telefony ale tentokrát zřejmě nebudou první na řadě.
TSMC se připravuje na 1,6nm technologii
TSMC podle dostupných informací dokončila vývoj a validaci svého procesu A16. Pokud vše půjde podle plánu, sériová výroba by mohla odstartovat už ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Nová technologie naváže na současný 2nm proces, který se teprve dostává do mobilních čipů. Samsung Exynos 2600 je podle zdroje aktuálně jediným 2nm čipsetem na trhu a používají jej některé varianty Galaxy S26 a S26 Plus i skládací Galaxy Z Flip 8. Na 2nm výrobu mají přejít také připravované čipy Apple A20 Pro, MediaTek Dimensity 9600 a příští generace vlajkových Snapdragonů.
Výkon vyšší až o 10 %, spotřeba může klesnout o pětinu
Jednou z nejdůležitějších změn procesu A16 je technologie Super Power Rail (SPR). TSMC přesouvá rozvody napájení na zadní stranu waferu, zatímco signálové vodiče zůstávají vpředu. Oddělení obou vrstev má omezit úzká místa při přenosu dat a zároveň zlepšit energetickou efektivitu.
Ve srovnání s 2nm procesem má A16 nabídnout při srovnatelných podmínkách přibližně o 8 až 10 % vyšší výkon. Spotřeba energie může klesnout o 15 až 20 %. Právě energetická efektivita tak může být podstatnější změnou než samotný nárůst rychlosti.
Do telefonů se 1,6nm čipy zatím nedostanou
Přestože smartphony tradičně patří mezi první spotřební elektroniku využívající nejmodernější výrobní procesy, A16 má podle zpráv zpočátku mířit jinam. TSMC jej údajně směřuje především do čipů pro umělou inteligenci a vysoce výkonné výpočty. Ani případné nasazení v běžné elektronice proto nelze čekat v brzké době. První spotřební produkty by se mohly objevit nejdříve ke konci roku 2027.
U smartphonů navíc může být dalším významným milníkem až připravovaný 1,4nm proces. TSMC podle zdrojů počítá s jeho sériovou výrobou v roce 2028, takže do telefonů by se mohl dostat zhruba v letech 2028 až 2029. Zatím je tedy předčasné vyhlížet iPhony nebo Galaxy telefony na čipech s 1,6nm technologií. Mobilní trh teprve čeká širší přechod na 2nm výrobu a A16 má nejdříve posloužit podstatně výkonnějším a energeticky náročnějším čipům pro AI a datová centra.
Zdroj: phonearena.com
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