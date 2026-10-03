Instagram chce do škol, přidává speciální funkce pro partnerské školy

Jakub Jan Ondráček • 3. 10. 2026#Aplikace
Instagram chce do škol, přidává speciální funkce pro partnerské školy

Zdroj: Meta

Nástěnku na chodbě, školní web i email. To všechno podle Mety dokáže nahradit jediná aplikace, Instagram. Ten rozšiřuje svůj program pro partnerské školy a nabídne mnoho nových funkcí.

Instagram přidá kluby, týmy i seznam spolužáků

Svůj program pro partnerské školy spustila Meta už loni a původně se s ním snažila zejména bojovat proti kyberšikaně. Nahlášení od studentů a učitelů partnerských škol totiž posuzovala přednostně a své vyhodnocení situace pak popsala škole v emailu. Nová aktualizace jde ale mnohem dále a na Instagramu školám tvoří vlastní uzavřenou sociální síť.

Studenti a zaměstnanci tak mohou zakládat různé kluby a školní týmy, které pak slouží jako místo pro informace o plánovaných aktivitách. Správci mohou sdílet příběhy a poznámky a vedení školy může dokonce skrze Instagram o důležitých věcech informovat i rodiče.

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Zdroj: Meta

Ověření, zda skutečně do školy chodíte a do komunity patříte, zprostředkovává služba UNiDAYS pomocí studentské emailové adresy. Ověření studenti mimo přístupu ke komunitě dostanou také přístup k seznamu spolužáků a na profil si připnou školní banner.

Nová aktualizace studentům rozhodně dokáže mnohé usnadnit. Na druhou stranu však jde o další vázání studentů k platformě, které povede k jejímu častějšímu a delšímu používání, což může vést k podpoře závislosti na Instagramu.

Zdroje: engadget.com, androidheadlines.com, about.fb.com

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