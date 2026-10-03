Falešná stránka s předobjednávkou na iPhone Duo napadá iPhony

Zdroj: Apple
Sleva 500 dolarů na nejočekávanější iPhone posledních let? To zní možná až příliš dobře. Bezpečnostní výzkumníci našli falešnou stránku s předobjednávkou na nejnovější iPhone, ta dokáže napadnout vaše zařízení už při otevření.
Žádné klikání od vás hackeři nebudou potřebovat
Předobjednání prvního skládacího iPhonu bude oficiálně dostupné až od 16. října. Podvodníci však čekat nehodlají a tento fakt využívají ve svůj prospěch. Bezpečnostní společnost Malware Bytes nyní našla nebezpečnou stránku, která cílí na nedočkavé zákazníky. Její design téměř kopíruje oficiální předobjednávací stránku od Applu a jako bonus navíc nabízí exkluzivní slevu 500 dolarů.
Pouhá návštěva této stránky vás však může stát opravdu hodně, tedy za předpokladu, že máte iPhone s neaktualizovaným systémem. V tu chvíli se totiž pomocí exploitů DarkSword může do vašeho telefonu dostat malware, který okamžitě začne páchat škody. Zjistí informace o vašem zařízení, projde poznámky, zkusí najít kryptoměnové aplikace, peněženku a přečte si i vaše zprávy, kontakty, kalendář a další. Všechno následně odesílá útočníkům.
Nebezpečné je však především to, že je malware neustále spojený se svým serverem, takže mu útočníci mohou kdykoliv posílat další instrukce. Nejlepší způsob, jak se bránit, je pravidelně aktualizovat své zařízení (ideálně nastavit automatické aktualizace) a neklikat na pochybné odkazy.
Zdroj: androidheadlines.com
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