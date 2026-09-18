Nubia přináší vylepšená sluchátka LiveClip 2

Nubia LiveClip 2 | Zdroj: Gizmochina
Modelová řada LiveClip se dočkala druhé generace bezdrátových sluchátek, kterou společnost Nubia odhalila přesně ve středu 16. září. Novinka samozřejmě prošla řadou změn směrem k lepšímu, ale po stránce ceny by měla zapadat stále mezi cenově dostupné zástupce. Vnitřní výbava nedostala nic výjimečného, a proto uspokojí spíše jen nenáročné uživatele.
Solidní průměr
Součástí každého sluchátka je 11mm měnič s kompozitní titanovou membránou a 35mAh článek baterie, který slibuje výdrž až 6,5 hodiny. Každá nožička má dotykovou plochu a přes ni lze například vyvolat hlasového asistenta doplněného o funkce umělé inteligence. Tělo údajně kopíruje přirozený tvar ucha, přitom potěší nízkou hmotností 5 gramů.
Výrobce sice zmiňuje voděodolnost, ale zatím neupřesnil konkrétní typ certifikace. Dodávané pouzdro obsahuje kromě USB-C portu i baterii o velikosti 300 mAh, která prodlužuje výdrž na celkových 30 hodin. Přes kouřové sklo horního krytu prosvítá RGB osvětlení se třemi různými efekty včetně možnosti přepínání.
Výpis můžeme uzavřít funkcí Bluetooth 6.0 a jedinou barevnou variantou – černou. Prodejní cena pro čínský trh po přepočtu vychází zhruba na 913 Kč. Oficiální dostupnost by se mohla postupně rozšiřovat během následujících týdnů či měsíců.
Zdroj: gizmochina.com
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