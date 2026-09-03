Velký přehled slev na Alze: Ušetřete za herní příslušenství, notebooky i komponenty

Aktuální nabídka na Alza.cz přináší celou řadu zajímavých slevových akcí napříč různými technologickými kategoriemi. Ať už plánujete vylepšit svůj herní koutek, pořídit si nový výkonný notebook, nebo rozšířit úložiště, aktuální výprodeje nabízejí lákavé cenové zvýhodnění.
Herní klávesnice a myši
Správná výbava každého hráče stojí na kvalitních periferiích, které zajistí bleskovou odezvu a maximální přesnost. Aktuální nabídka klávesnic a myší přináší špičkové modely s výraznými slevami, které potěší každého milovníka her.
- Rapture FOXTROT HE, Gateron Dual-Rail White, černá – CZ/SK (-50 %)
- Rapture KILO V2 HE, Gateron Dual-Rail White, černá – CZ/SK (-50 %)
- Rapture CHARLIE V2 HE, Gateron Dual-Rail White, černá – CZ/SK (-50 %)
- Rapture PHANTOM, černá (-50 %)
- Rapture KILO V2, Outemu Red, bílá – CZ/SK (-50 %)
- Rapture CHARLIE V2, Gateron G Pro 3.0 Red, černá – CZ/SK (-50 %)
- Rapture BLITZ, černá (-35 %)
- Rapture HARBINGER, černá (-35 %)
- SteelSeries Apex 3 CZ (-32 %)
- HyperX Alloy Origins Core PBT Blue – US (-26 %)
- Genius GX Gaming Scorpion M500 (-24 %)
- YENKEE YKB WT300US DESTROYER – US INTL World of Tanks (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Hry
Milovníci digitální zábavy mohou rozšířit svou knihovnu o zajímavé herní tituly pro různé platformy. Slevy se dotkly jak akčních novinek, tak prověřených pecek.
- Trials Fusion (PC) DIGITAL (-78 %)
- The Quarry – Xbox One (-73 %)
- Call of Duty: Black Ops 7 – PS4 (-60 %)
- Call of Duty: Black Ops 7 – PS5 (-55 %)
- DreamWorks Trolls Remix Rescue – PS4 (-53 %)
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Herní nábytek a stoly
Pohodlí při dlouhých hodinách u počítače je naprosto klíčové. Ergonomická křesla a prostorné stoly nyní pořídíte za zlomek původní ceny.
- Rapture AURORA 310, 136x66cm, černý (-40 %)
- HUZARO Sametové herní křeslo Force 2.7 zelené (-30 %)
- Anda Seat Luna Size L Dark grey fabric (-30 %)
- Arozzi Arena černý (-28 %)
- Další slevy najdete zde
Sluchátka a audio
Kvalitní zvukový výstup posune sledování filmů, poslech hudby i hraní her na zcela novou úroveň. Vybírat lze z bezdrátových sluchátek i praktických reproduktorů.
- YENKEE YHP 30 ODYSSEY WL (-36 %)
- YENKEE YHP 31 ODYSSEY WL (-36 %)
- Genius SP-HF180 barva dřeva (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Úložiště a komponenty
Pro rychlý chod systému a dostatek místa pro všechna data poslouží moderní SSD disky s vysokou přenosovou rychlostí.
- Verbatim VI550 S3 2.5″ SSD 2TB (-30 %)
- Verbatim VI560 S3 1TB (-30 %)
- Kingston FURY Renegade NVMe 2TB Heatsink (-29 %)
- Verbatim Vi7000G 1TB (-24 %)
- Verbatim Vi5000 1TB (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mezi zlevněnými produkty se nachází také řada dalších zajímavých zařízení, jako je výkonný herní router TP-Link Archer GE550 (-28 %), špičkový prohnutý monitor 31,5″ ASUS TUF Gaming VG32VQM5B (-25 %) či praktická Dell Pro Webcam – WB5023 (-23 %) pro videohovory. Nabídku doplňují také nadupané laptopy v podobě ASUS ROG Strix G18 G814FP-TT080W Eclipse Gray (-23 %) a Acer Nitro V 17 AI Black (ANV17-41-R776) (-22 %).
Kompletní přehled zlevněného sortimentu naleznete na webu Alza.cz. Využijte probíhající akce a pořiďte si novou elektroniku a vybavení s Alza skvěle výhodně.
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