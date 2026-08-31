Do prodeje vstupují Galaxy S26 FE, Reno16 FS a Nord CE6: Novinky v obchodech #36

• 31. 8. 2026#Android #Smartphony
Do prodeje vstupují Galaxy S26 FE, Reno16 FS a Nord CE6: Novinky v obchodech #36

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Samsung Galaxy S26 FE

Čerstvá novinka Samsung Galaxy S26 FE míří do českých obchodů. V podstatě se jedná o základní model z aktuální linie Galaxy S, jen tedy spíše více zapadá do vyšší střední třídy než mezi top modely.

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Specifikace Samsung Galaxy S26 FE

  • displej: 6,7 palců, FHD+ Dynamic AMOLED 2X, adaptivní 120 Hz (60/120 Hz), jas až 1900 nitů
  • procesor: Exynos 2500 (3 nm)
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Operační systém: Android 17, One UI 9
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, 84˚)
      • 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 123˚)
      • 8 Mpx (teleobjektiv, 3x optický zoom, až 30x digitální zoom, f/2.4, OIS, 32˚)
    • přední: 12 Mpx (f/2.2, 85˚)
  • IP68
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 161,6 × 76,9 × 7,4 mm, 193 gramů
  • baterie a nabíjení: 4900 mAh, 45W kabelové nabíjení (69 % za 30 min), 15W bezdrátové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení PowerShare

OPPO Reno16 FS

Relativně nedávno jsme se dočkali uvedení Oppo Reno16 F a Reno16 FS. Druhý jmenovaný je nyní k dispozici v českých obchodech. Má solidní výbavu a větší kapacitu baterie.

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Specifikace OPPO Reno16 FS

  • displej: 6,57 palců, AMOLED, FHD+ 2372 × 1080 pixelů, až 120 Hz
  • procesor: MediaTek Dimensity 7300-Energy (8 jader), Arm Mali-G615@1,047 GHz GPU
  • RAM: 8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 256/512 GB UFS 3.1, podpora paměťových karet (podpora USB OTG)
  • Operační systém: ColorOS 16,0
  • SIM: Nano SIM + Nano USIM / podpora eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 79° FOV, 5P objektiv, AF, 2-osá OIS, video až 4K/30fps)
      • 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 116° FOV, 5P objektiv, AF)
      • 50 Mpx (teleobjektiv, f/2,8, 26° FOV, 4P objektiv, AF, 2-osá OIS, až 3,5x optický zoom a 10x digitální zoom)
    • přední: 50 Mpx (f/2,0, 100° FOV, 5P objektiv, AF, video až 4K/30fps)
  • IP68
  • optická čtečka otisků prstů v displeji, rozpoznávání obličeje
  • stereo reproduktory
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax) / Wi-Fi 5 / 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD), GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GNSS), NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 158,16 x 74,93 x 8,44 mm (Purple Black) / 8,58 mm (Pop White), 194 g (Purple Black) / 196 g (Pop White)
  • baterie a nabíjení: 6500 mAh (25,48 Wh), 45W rychlé nabíjení SUPERVOOC (kompatibilní s 33W SUPERVOOC, 45W PPS, 13,5W PD, 13,5W QC)

OnePlus Nord CE6

Ačkoliv OnePlus oficiálně odešlo z Evropského trhu, tak nedávno představený OnePlus Nord CE6 je v českých obchodech. Specifikace jsou velmi solidní, zejména pak kapacita baterie.

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Specifikace OnePlus Nord CE6

  • displej: 6,78 palců (17,23 cm), AMOLED, 1,5K (FHD+) 2772 × 1272, poměr stran 19,6:9, poměr k tělu 93,5 %, 450 ppi, až 144 Hz (adaptivní 60/90/120 Hz), jas 800/1800/3600 nitů, 10-bit (1,07 miliardy barev), 100% DCI-P3, dotyková odezva až 3200 Hz
  • procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
  • RAM: 8 GB (virtuální rozšíření o 4/6/8 GB)
  • úložiště: 128/256 GB UFS 3.1
  • Operační systém: Android 16, OxygenOS 16
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (Dual SIM Dual Active), bez eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, OmniVision OV50D40 CMOS, f/1,8, 1/2,88″ neboli 1/7,32 cm, 0,61 µm, 5P objektiv, 27 mm, OIS, EIS, PDAF, 76° FOV)
      • 2 Mpx
    • přední: 32 Mpx (Galaxycore GC32E2, f/2,0, 1/3,1″ neboli 1/7,87 cm, 0,7 µm, 5P objektiv, 21 mm, EIS, AF, 90° FOV)
  • MIL-STD-810H, IP66, IP68, IP69, IP69K
  • čtečka otisků prstů v displeji, akcelerometr, elektronický kompas, 6-osý gyroskop, senzor okolního světla, senzor přiblížení, senzor teploty barev, Sensor Core
  • duální stereo reproduktory (300% Super Audio Mode, OReality Audio, podpora potlačení hluku)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802,11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 (aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, AAC, SBC, LHDC 5.0), GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, USB-C 2.0 (podpora digitálních sluchátek), infračervený port (Infrared blaster), bez NFC, podpora multimediálních formátů (HDR10, MP4, MKV, MP3, FLAC, WAV, JPEG atd.)
  • rozměry a hmotnost: 16,25 x 7,75 x 0,85 cm, 215 gramů
  • baterie a nabíjení: 8000 mAh, 80W SUPERVOOC

Drsná pravda o Pixelu 11 Pro 🧠 Obstál v recenzi? Vyplatí se letos upgrade?

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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