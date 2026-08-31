Do prodeje vstupují Galaxy S26 FE, Reno16 FS a Nord CE6: Novinky v obchodech #36

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Samsung Galaxy S26 FE
Čerstvá novinka Samsung Galaxy S26 FE míří do českých obchodů. V podstatě se jedná o základní model z aktuální linie Galaxy S, jen tedy spíše více zapadá do vyšší střední třídy než mezi top modely.HEUREKASamsung Galaxy S26 FE...Cena od 20 724 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy S26 FE
- displej: 6,7 palců, FHD+ Dynamic AMOLED 2X, adaptivní 120 Hz (60/120 Hz), jas až 1900 nitů
- procesor: Exynos 2500 (3 nm)
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 17, One UI 9
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, 84˚)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 123˚)
- 8 Mpx (teleobjektiv, 3x optický zoom, až 30x digitální zoom, f/2.4, OIS, 32˚)
- přední: 12 Mpx (f/2.2, 85˚)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, 84˚)
- IP68
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C
- rozměry a hmotnost: 161,6 × 76,9 × 7,4 mm, 193 gramů
- baterie a nabíjení: 4900 mAh, 45W kabelové nabíjení (69 % za 30 min), 15W bezdrátové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení PowerShare
OPPO Reno16 FS
Relativně nedávno jsme se dočkali uvedení Oppo Reno16 F a Reno16 FS. Druhý jmenovaný je nyní k dispozici v českých obchodech. Má solidní výbavu a větší kapacitu baterie.HEUREKAALZAOPPO Reno16 FS 5G...Cena od 11 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)HEUREKAALZAOPPO Reno16 FS 5G...Cena od 11 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace OPPO Reno16 FS
- displej: 6,57 palců, AMOLED, FHD+ 2372 × 1080 pixelů, až 120 Hz
- procesor: MediaTek Dimensity 7300-Energy (8 jader), Arm Mali-G615@1,047 GHz GPU
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- úložiště: 256/512 GB UFS 3.1, podpora paměťových karet (podpora USB OTG)
- Operační systém: ColorOS 16,0
- SIM: Nano SIM + Nano USIM / podpora eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 79° FOV, 5P objektiv, AF, 2-osá OIS, video až 4K/30fps)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 116° FOV, 5P objektiv, AF)
- 50 Mpx (teleobjektiv, f/2,8, 26° FOV, 4P objektiv, AF, 2-osá OIS, až 3,5x optický zoom a 10x digitální zoom)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, 100° FOV, 5P objektiv, AF, video až 4K/30fps)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, 79° FOV, 5P objektiv, AF, 2-osá OIS, video až 4K/30fps)
- IP68
- optická čtečka otisků prstů v displeji, rozpoznávání obličeje
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11ax) / Wi-Fi 5 / 802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD), GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GNSS), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 158,16 x 74,93 x 8,44 mm (Purple Black) / 8,58 mm (Pop White), 194 g (Purple Black) / 196 g (Pop White)
- baterie a nabíjení: 6500 mAh (25,48 Wh), 45W rychlé nabíjení SUPERVOOC (kompatibilní s 33W SUPERVOOC, 45W PPS, 13,5W PD, 13,5W QC)
OnePlus Nord CE6
Ačkoliv OnePlus oficiálně odešlo z Evropského trhu, tak nedávno představený OnePlus Nord CE6 je v českých obchodech. Specifikace jsou velmi solidní, zejména pak kapacita baterie.HEUREKAOnePlus Nord CE6 5G...Cena od 9 399 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)HEUREKAOnePlus Nord CE6 5G...Cena od 9 399 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace OnePlus Nord CE6
- displej: 6,78 palců (17,23 cm), AMOLED, 1,5K (FHD+) 2772 × 1272, poměr stran 19,6:9, poměr k tělu 93,5 %, 450 ppi, až 144 Hz (adaptivní 60/90/120 Hz), jas 800/1800/3600 nitů, 10-bit (1,07 miliardy barev), 100% DCI-P3, dotyková odezva až 3200 Hz
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
- RAM: 8 GB (virtuální rozšíření o 4/6/8 GB)
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16, OxygenOS 16
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (Dual SIM Dual Active), bez eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OmniVision OV50D40 CMOS, f/1,8, 1/2,88″ neboli 1/7,32 cm, 0,61 µm, 5P objektiv, 27 mm, OIS, EIS, PDAF, 76° FOV)
- 2 Mpx
- přední: 32 Mpx (Galaxycore GC32E2, f/2,0, 1/3,1″ neboli 1/7,87 cm, 0,7 µm, 5P objektiv, 21 mm, EIS, AF, 90° FOV)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OmniVision OV50D40 CMOS, f/1,8, 1/2,88″ neboli 1/7,32 cm, 0,61 µm, 5P objektiv, 27 mm, OIS, EIS, PDAF, 76° FOV)
- MIL-STD-810H, IP66, IP68, IP69, IP69K
- čtečka otisků prstů v displeji, akcelerometr, elektronický kompas, 6-osý gyroskop, senzor okolního světla, senzor přiblížení, senzor teploty barev, Sensor Core
- duální stereo reproduktory (300% Super Audio Mode, OReality Audio, podpora potlačení hluku)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802,11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 (aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, AAC, SBC, LHDC 5.0), GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, USB-C 2.0 (podpora digitálních sluchátek), infračervený port (Infrared blaster), bez NFC, podpora multimediálních formátů (HDR10, MP4, MKV, MP3, FLAC, WAV, JPEG atd.)
- rozměry a hmotnost: 16,25 x 7,75 x 0,85 cm, 215 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 80W SUPERVOOC
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