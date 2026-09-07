iOS 27 má umožnit používat stejné telefonní číslo na dvou iPhonech

Zdroj: GPT
Apple se v rámci blížícího se iOS 27 chystá rozšířit možnosti funkcí eSIM. Nová funkce iPhone Handoff má umožnit používat stejné telefonní číslo na dvou iPhonech a automaticky mezi nimi přepínat podle toho, který zrovna budete používat. Apple funkci představil už během vývojářské konference WWDC, zatím ale přesně nevysvětlil, jak to celé bude fungovat. Trochu více světla přinesl jeden uživatel na fóru MacRumors, který ji nasimuloval pomocí Device Hubu v Xcode 27.
iOS 27 se blíží a jednou z novinek bude stejné telefonní číslo na dvou iPhonech
Funkce má umět rozlišovat mezi hlavním a takzvaným doprovodným iPhonem. Hlavní eSIM zůstane uložená na primárním iPhonu, zatímco na druhém vznikne přidružená eSIM navázaná na to samé telefonní číslo. Uživatelé tak nebudou muset SIM kartu ručně přesouvat nebo měnit aktivní zařízení u svého operátora. Telefonní číslo se má mezi oběma iPhony přepínat automaticky podle toho, který telefon bude odemčený a právě používaný. Při změně aktivního zařízení se má v Dynamic Island zobrazit upozornění, že se číslo právě přesunulo na druhý iPhone.
Podle dosavadních informací bude nastavení mobilní sítě dostupné pouze na hlavním iPhonu. Doprovodné zařízení bude mít omezenější funkci a bude se řídit konfigurací primárního telefonu. Funkce navíc nebude k dispozici bez podpory operátora.
Mezi prvními podporovanými operátory by údajně měly být T-Mobile v USA a Deutsche Telekom v Německu. Funkce Handoff nebude pouze softwarová funkce. Operátor musí umožnit vytvoření a správu druhého eSIM profilu navázaného na stejné číslo.
V tuto chvíli jde o informace získané z testování a simulace v Xcode 27. Apple zatím neoznámil kompletní seznam podporovaných operátorů ani přesný způsob, jak bude možné funkci aktivovat. To znamená, že si budeme muset počkat na oficiální vydání iOS 27, které proběhne již v úterý 8. září.
Zdroje: gsmarena.com, forums.macrumors.com
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