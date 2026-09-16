Oppo rozšiřuje řadu K o model K14 Lite, láká hlavně na výdrž

Zdroj: Oppo
Výrobce Oppo do své nabídky zařazuje spoustu levnějších modelů. V poslední době jsme se dočkali například Oppo K14 5G nebo Oppo K14x 5G. Dnes zde máme doplnění v podobě Oppo K14 Lite.
Základ s energií
Rovnou si můžeme říci, že základní specifikace u Oppo K14 Lite nejsou nikterak dobré, jen jedna vlastnost vystupuje z řady. Baterie má totiž kapacitu 7000 mAh, což je velký nadstandard, a to nejen v této třídě, i mezi top modely. Jen tedy nabíjení není moc rychlé. S 15W technologií bude nějakou dobu trvat, než nabijete na maximum.
K plusu můžeme ještě připočíst certifikaci IP64, takže odolá střetnutí s prachem a s vodou, jen to není na ponoření. Zbytek hardwaru je již slabý. Displej má pouze HD+ rozlišení a slabší jas, byť tedy láká na 120Hz obnovovací frekvenci, ale ta to nezachrání. O výkon se stará T7250 od Unisoc s podporou jen LTE. Modernější technologii zde nenajdete.
Na zadní straně jsou evidentně dva foťáky, ale ve specifikacích firma zmiňuje jen hlavní 13MPx. Sekundární snímač možná slouží jen pro nějaké dodatečné efekty, nebo se jedná o pomocné senzory. Celkově se tedy jedná o základní mobil s pořádnou baterií a s lehkou odolností, což může některé oslovit. Cena Oppo K14 Lite je nastavena v přepočtu přibližně na 3 700 Kč, což by asi tak odpovídalo.
Specifikace Oppo K14 Lite
- displej: 6,75 palců, LCD, HD+ 1570×720 pixelů, až 120 Hz, jas typicky 700 nitů / HBM až 900 nitů
- procesor: UNISOC T7250 (8jádrový CPU), Mali-G57@850MHz GPU
- RAM: 4 GB LPDDR4X
- úložiště: 64 GB UFS 2.2, podpora paměťových karet, USB OTG
- Operační systém: Android 16, ColorOS 16
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM / Nano-USIM
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (širokoúhlý, f/2,2, FOV 81°, 4P objektiv, AF, video 1080p/720p@30fps, časosběr 1080p/720p@30fps, až 10× digitální zoom)
- přední: 5 Mpx (f/2,2, FOV 77°, 3P objektiv, video 720p@30fps)
- boční čtečka otisků prstů
- 3,5mm jack
- IP64
- Konektivita: 4G LTE (FDD Band 1/3/5/7/8/20/28, TDD Band 38/40/41), WCDMA (Band 1/5/8), GSM (850/900/1800 MHz), Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Display, WLAN tethering), Bluetooth 5.2 LE (audio kodeky SBC, AAC, LDAC), GNSS (GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GPS, A-GNSS), USB-C, 3,5mm audio jack, bez NFC
- rozměry a hmotnost: 166,5 x 78,2 x 9,0 mm, cca 215 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 15W nabíjení
Zdroje: oppo.com, fonearena.com
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