Oppo K14x 5G je další novinka s baterií o kapacitě 6500 mAh

Zdroj: Oppo
Oppo pokračuje ve vydávání mobilů nižší a střední třídy. Nyní přidává do nabídky model Oppo K14x 5G, který na první pohled nevypadá špatně, jen ty specifikace zapadají do nižší kategorie.
Aspoň velká baterie
Oppo K14x 5G rozhodně míří do nižší kategorie, a to už jen kvůli samotnému displeji, která má jen HD+ rozlišení a navíc se jedná o LCD panel. Současně má základní procesor Dimensity 6300 s podporou sítí páté generace.
Fotografická výbava je jen základní, tedy nabízí se sestava 50+2 MPx, přičemž sekundární snímač je jen pro určení hloubky ostrosti. Čtečka otisků prstů se nachází na boční straně a co se týče odolnosti, je zde certifikace IP64, což v podstatě znamená, že vydrží v dešti například. Jediná specifikace, která asi zaujme, je baterie. Ta má kapacitu 6500 mAh a podporou 45W nabíjení.
Oppo K14x 5G je skutečně takový nutný základ. Novinka začíná na cenně cca 3400 Kč, což není špatná suma na takto vybavený mobil. Nyní si musíme počkat na oficiální oznámení dostupnosti v Evropě.
Specifikace Oppo K14x 5G
- displej: 6,75 palců, HD+ (1604 x 720 bodů), 120 Hz, jas až 1125 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6nm), ARM Mali-G57 MC2@1072MHz GPU
- RAM: 4/6 GB LPDDR4X
- úložiště: 128 GB UFS 2.2, rozšířitelné microSD (až 1 TB)
- Operační systém: Android 16, Color OS 16
- Hybridní Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / microSD
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, LED blesk, video až 1080p 60 fps)
- 2 Mpx (portrétní senzor, f/2.4)
- přední: 5 Mpx (f/2.2, video až 1080p 30 fps)
- IP64
- čtečka otisků prstů na boku
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 166,6 x 78,5 x 8,61 mm, 212 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 45W SuperVOOC rychlé nabíjení
Zdroj: fonearena.com
