Alza zlevňuje počítačové periferie i monitory: Výběr nejzajímavějších slev pro práci i gaming

Kvalitní vybavení pracovního stolu i herního koutku představuje zásadní předpoklad pro efektivní práci a pohodlné trávení volného času. Internetový obchod Alza.cz zařadil do své aktuální nabídky desítky zlevněných produktů z oblasti vstupních zařízení a zobrazovací techniky. Níže uvedený výběr přináší přehledné rozdělení produktů do tematických skupin podle zaměření a konstrukce.
Herní myši
V kategorii herních myší hraje klíčovou roli rychlost odezvy, spolehlivost spínačů a ergonomie úchopu při dlouhodobém používání. Slevová nabídka zahrnuje jak odlehčené modely pro rychlé esportové tituly, tak bezdrátové varianty se špičkovými optickými senzory a dlouhou výdrží na jedno nabití.
- HyperX Pulsefire Haste 2 Pro (-43 %)
- Glorious Model O3 Wireless – Black (-35 %)
- Glorious Model D3 Wired – Black (-35 %)
- Acer Nitro Gaming Mouse 100 černá (-35 %)
- Dell Alienware Pro Wireless Gaming Mouse, Dark Side of the Moon (-30 %)
- CANYON Gaming Mouse Fortnax GM-636 Black (-25 %)
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Kancelářské a ergonomické myši
Při celodenní práci s počítačem je nutné předcházet únavě šlach a zápěstí. Výběr ergonomických a kancelářských myší nabízí vertikální konstrukce přirozené pro držení ruky, tichý chod tlačítek i spolehlivé bezdrátové propojení vhodné do kanceláře nebo na pracovní cesty.
- Trust BAYO II Ergonomic Wireless Mouse White – bílá (-44 %)
- Acer Wirelles Mouse AMR130 fialová (-40 %)
- Eternico M503 Wireless, černá (-30 %)
- Eternico M500 Wireless černá (-30 %)
- HP Tilt Ergonomic Black Mouse 720M (-20 %)
- C-TECH WLM-19 (-20 %)
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Herní a mechanické klávesnice
Mechanické a magnetické klávesnice nabízejí vysokou odolnost, přizpůsobitelnou dráhu sepnutí a přesnou hmatovou odezvu. V aktuální vlně slev jsou zastoupeny pokročilé modely disponující Hall Effect spínači, plně programovatelným RGB podsvícením i kompaktním formátem pro úsporu místa na herním stole.
- Rapture FOXTROT HE, Gateron Dual-Rail White, černá – CZ/SK (-50 %)
- Glorious GMBK 75% Customizable RGB Gaming Keyboard – US (-35 %)
- ASUS ROG Azoth 96 HE (ROG HFX V2) – CZ/SK (-20 %)
- Rapture ECHO HE, Gateron EF KA-02 Magnetic Pro, černá – CZ/SK (-20 %)
- MCHOSE K99 V2 Wireless Mechanical Icy Creamsicle Switch – Mountains Gradient (-20 %)
- MSI FORGE GK320 – CZ/SK (-20 %)
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Kancelářské a kompaktní klávesnice
Pro administrativní práci, správu multimédií a psaní dlouhých textů jsou určeny klávesnice s nízkým zdvihem kláves a tichým profilem. Do této skupiny patří bezdrátové periferie s integrovaným touchpadem, varianty optimalizované pro systém macOS i lehké přenosné klávesnice s možností párování s více zařízeními současně.
- Eternico K700S Wireless šedá – CZ/SK (-50 %)
- Eternico K200S Wireless Touchpad bílá – CZ/SK (-30 %)
- Genius Slimstar 7250BT – CZ/SK (-30 %)
- Logitech MX Keys S for Mac Space Grey – CZ/SK (-20 %)
- Logitech Pebble Keyboard 2 K380s, Graphite – US INTL (-20 %)
- Logitech Pebble Keyboard 2 K380s, Graphite – CZ/SK (-19 %)
- Další slevy najdete zde
Herní monitory
Plynulý obraz bez trhání je nezbytnou součástí herního zážitku. Zlevněné herní panely disponují vysokou obnovovací frekvencí, bleskovou dobou odezvy a podporou adaptivní synchronizace, což zajišťuje maximální ostrost a okamžitou reakci při rychlých scénách.
- 27″ ViewSonic XG2737 (-35 %)
- 27″ AOC 27G4ZRE (-30 %)
- 24″ LG UltraGear 24G411B-B (-28 %)
- 27″ LG UltraGear 27G411B-B (-22 %)
- 27″ ASUS TUF Gaming VG27AQM5F (-20 %)
- 45″ LG UltraGear 45GX90SB-B (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Kancelářské a všestranné monitory
Displeje určené pro běžnou kancelářskou práci a studium kladou důraz na ochranu zraku, stabilní pozorovací úhly a energetickou úspornost. V této kategorii lze nalézt modely s univerzální úhlopříčkou Full HD i prostornější panely s nastavitelnými stojany pro lepší ergonomii sezení.
- 23,8″ Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 (-34 %)
- 27″ LG 27U411B-B (-28 %)
- 23.8″ Acer V247YGbmipx (-26 %)
- 23,8″ iiyama ProLite XB2497HSU-B1 (-25 %)
- 23,8″ ASUS VA249QGS (-22 %)
- 27″ LG 27BA65QB-B (-22 %)
- Další slevy najdete zde
Profesionální a širokoúhlé monitory
Náročné pracovní postupy, jako je zpracování grafiky, práce s tabulkami nebo střih videa, vyžadují špičkovou věrnost barev a velkou zobrazovací plochu. Do nabídky jsou zařazeny prémiové kancelářské panely EIZO s detailním podáním odstínů i ultra-širokoúhlé a zakřivené obrazovky nahrazující vícemonitorové sestavy.
- 24″ EIZO FlexScan EV2400R-BK (-29 %)
- 24″ EIZO FlexScan EV2400R-WT (-29 %)
- 31,5″ LG 32MR50C-B (-27 %)
- 49″ Philips 499P9H (-8 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Vedle samotného hardwaru a zobrazovací techniky se v akci nachází také příslušenství pro pohodlné a bezpečné přenášení elektroniky. Praktický batoh PORT CONNECT Ultimate COLLECTION, černá (-39 %) nabízí organizovaný vnitřní prostor a polstrování pro každodenní ochranu notebooku i periférií.
Kompletní sortiment zlevněného zboží, počítačových komponent i elektroniky je k dispozici přímo v internetovém obchodě Alza.cz. Využijte nákup u největšího českého prodejce s jistotou rychlého doručení a rozsáhlou sítí výdejních míst.
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