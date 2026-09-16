Alza zlevňuje počítačové periferie i monitory: Výběr nejzajímavějších slev pro práci i gaming KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 16. 9. 2026#Ostatní
Alza zlevňuje počítačové periferie i monitory: Výběr nejzajímavějších slev pro práci i gaming

Kvalitní vybavení pracovního stolu i herního koutku představuje zásadní předpoklad pro efektivní práci a pohodlné trávení volného času. Internetový obchod Alza.cz zařadil do své aktuální nabídky desítky zlevněných produktů z oblasti vstupních zařízení a zobrazovací techniky. Níže uvedený výběr přináší přehledné rozdělení produktů do tematických skupin podle zaměření a konstrukce.

Herní myši

V kategorii herních myší hraje klíčovou roli rychlost odezvy, spolehlivost spínačů a ergonomie úchopu při dlouhodobém používání. Slevová nabídka zahrnuje jak odlehčené modely pro rychlé esportové tituly, tak bezdrátové varianty se špičkovými optickými senzory a dlouhou výdrží na jedno nabití.

Kancelářské a ergonomické myši

Při celodenní práci s počítačem je nutné předcházet únavě šlach a zápěstí. Výběr ergonomických a kancelářských myší nabízí vertikální konstrukce přirozené pro držení ruky, tichý chod tlačítek i spolehlivé bezdrátové propojení vhodné do kanceláře nebo na pracovní cesty.

Herní a mechanické klávesnice

Mechanické a magnetické klávesnice nabízejí vysokou odolnost, přizpůsobitelnou dráhu sepnutí a přesnou hmatovou odezvu. V aktuální vlně slev jsou zastoupeny pokročilé modely disponující Hall Effect spínači, plně programovatelným RGB podsvícením i kompaktním formátem pro úsporu místa na herním stole.

Kancelářské a kompaktní klávesnice

Pro administrativní práci, správu multimédií a psaní dlouhých textů jsou určeny klávesnice s nízkým zdvihem kláves a tichým profilem. Do této skupiny patří bezdrátové periferie s integrovaným touchpadem, varianty optimalizované pro systém macOS i lehké přenosné klávesnice s možností párování s více zařízeními současně.

Herní monitory

Plynulý obraz bez trhání je nezbytnou součástí herního zážitku. Zlevněné herní panely disponují vysokou obnovovací frekvencí, bleskovou dobou odezvy a podporou adaptivní synchronizace, což zajišťuje maximální ostrost a okamžitou reakci při rychlých scénách.

Kancelářské a všestranné monitory

Displeje určené pro běžnou kancelářskou práci a studium kladou důraz na ochranu zraku, stabilní pozorovací úhly a energetickou úspornost. V této kategorii lze nalézt modely s univerzální úhlopříčkou Full HD i prostornější panely s nastavitelnými stojany pro lepší ergonomii sezení.

Profesionální a širokoúhlé monitory

Náročné pracovní postupy, jako je zpracování grafiky, práce s tabulkami nebo střih videa, vyžadují špičkovou věrnost barev a velkou zobrazovací plochu. Do nabídky jsou zařazeny prémiové kancelářské panely EIZO s detailním podáním odstínů i ultra-širokoúhlé a zakřivené obrazovky nahrazující vícemonitorové sestavy.

Další zajímavé výběry

Vedle samotného hardwaru a zobrazovací techniky se v akci nachází také příslušenství pro pohodlné a bezpečné přenášení elektroniky. Praktický batoh PORT CONNECT Ultimate COLLECTION, černá (-39 %) nabízí organizovaný vnitřní prostor a polstrování pro každodenní ochranu notebooku i periférií.

Kompletní sortiment zlevněného zboží, počítačových komponent i elektroniky je k dispozici přímo v internetovém obchodě Alza.cz. Využijte nákup u největšího českého prodejce s jistotou rychlého doručení a rozsáhlou sítí výdejních míst.

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