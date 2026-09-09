Tiše představený Galaxy A07s sází na recyklaci hardwaru

Zdroj: Samsung
Minulý rok Samsung představil model Galaxy A07, který se může pyšnit šesti lety aktualizací. I tentokrát uvedl pokračování v tichosti, ale novinka Galaxy A07s není až tak rozdílná nebo lepší.
Samsung v tichosti uvedl Galaxy A07, má 6 let aktualizací
Proč?
Pokud budete srovnávat Galaxy A07 a Galaxy A07s, tak těch rozdílů není mnoho. Novější model dostal procesor Helio G99+, tedy vylepšenou variantu čipu z roku 2022. Asi není potřeba připomínat, že existuje modernější verze G200 z minulého roku. Další rozdíl se nachází u úložiště. Možná byste čekali přilepšení, ale opak je pravdou. Galaxy A07s má poloviční, tedy 64 GB.
Poslední změna, kterou vidíme ve specifikacích, je hmotnost. Ta narostla o 4 gramy na 188 gramů. Můžeme ještě připočítat fakt, že Galaxy A07s má novější verzi systému, ale ne nejnovější. Základ je zde postaven na Androidu 16, ale vzhledem k příslibu aktualizací bude někdy následovat další verze.
Dostupnost Galaxy A07s zatím nebyla ohlášena na evropském trhu. Model Galaxy A07 byl v prodeji v Česku, takže jde předpokládat, že se k nám dostane i Galaxy A07s. Cena v zahraničí vychází na cca 3500 Kč. S takovou sumou ale nemá tento kousek šanci na úspěch. Samsung si ho mohl odpustit a klidně vynechat.
Specifikace Galaxy A07s
- displej: 6,7 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz
- procesor: Helio G99+
- RAM: 4 GB
- úložiště: 64 GB + microSD
- dual SIM
- Android 15
- foťáky:
- zadní – 50 MPx
- 2 MPx
- přední – 8 MPx
- zadní – 50 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- IP54
- LTE, WiFi 5, NFC, Bluetooth 5.3, GPS, N/A, Beidou, Galileo, QZSS
- rozměry: 167,4 x 77,4 x 7,6 mm; 188 gramů
- baterie: 5000 mAh
Zdroje: sammobile.com, samsung.com, gsmarena.com
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