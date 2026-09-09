Tiše představený Galaxy A07s sází na recyklaci hardwaru

• 9. 9. 2026#Android #Smartphony
Tiše představený Galaxy A07s sází na recyklaci hardwaru

Zdroj: Samsung

Minulý rok Samsung představil model Galaxy A07, který se může pyšnit šesti lety aktualizací. I tentokrát uvedl pokračování v tichosti, ale novinka Galaxy A07s není až tak rozdílná nebo lepší.

Samsung v tichosti uvedl Galaxy A07, má 6 let aktualizací

Proč?

Pokud budete srovnávat Galaxy A07 a Galaxy A07s, tak těch rozdílů není mnoho. Novější model dostal procesor Helio G99+, tedy vylepšenou variantu čipu z roku 2022. Asi není potřeba připomínat, že existuje modernější verze G200 z minulého roku. Další rozdíl se nachází u úložiště. Možná byste čekali přilepšení, ale opak je pravdou. Galaxy A07s má poloviční, tedy 64 GB.

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Zdroj: Samsung

Poslední změna, kterou vidíme ve specifikacích, je hmotnost. Ta narostla o 4 gramy na 188 gramů. Můžeme ještě připočítat fakt, že Galaxy A07s má novější verzi systému, ale ne nejnovější. Základ je zde postaven na Androidu 16, ale vzhledem k příslibu aktualizací bude někdy následovat další verze.

Dostupnost Galaxy A07s zatím nebyla ohlášena na evropském trhu. Model Galaxy A07 byl v prodeji v Česku, takže jde předpokládat, že se k nám dostane i Galaxy A07s. Cena v zahraničí vychází na cca 3500 Kč. S takovou sumou ale nemá tento kousek šanci na úspěch. Samsung si ho mohl odpustit a klidně vynechat.

Specifikace Galaxy A07s

  • displej: 6,7 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, 90 Hz
  • procesor: Helio G99+
  • RAM: 4 GB
  • úložiště: 64 GB + microSD
  • dual SIM
  • Android 15
  • foťáky:
    • zadní – 50 MPx
      • 2 MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • IP54
  • LTE, WiFi 5, NFC, Bluetooth 5.3, GPS, N/A, Beidou, Galileo, QZSS
  • rozměry: 167,4 x 77,4 x 7,6 mm; 188 gramů
  • baterie: 5000 mAh

Zdroje: sammobile.com, samsung.com, gsmarena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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