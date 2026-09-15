Test Tesla Model Y Standard – Sázka na minimalismus a rychlý software

Tesla Model Y Standard; zdroj: Dotekománie
Pár modelů od Tesly či jiné elektromobily jsme už u nás na webu testovali. Tentokrát se podíváme na úplný základ, nejlevnější SUV model, tedy Tesla Model Y Standard. Ten není na trhu moc dlouhou dobu a mě moc zajímalo, na čem tento americký výrobce šetřil, aby snížil základní cenovku. Zároveň to pro mě však byla první Tesla, jelikož jiné modely u nás na webu testoval vždy kolega Jakub. Proto to bude také hodně o mých dojmech a také maličko srovnání s běžným hybridním autem Škoda, které používám dnes a denně. Pojďme se na to vrhnout.
Exteriér
Ještě než se dostaneme dovnitř, pojďme si v rychlosti shrnout exteriér Tesla Model Y Standard. Ten je totiž zjednodušený oproti dřívější Tesla Model Y, která se dnes prodává pod názvem Premium. Nový dostupnější model poznáte na první pohled podle světel, chybí zde světelný pás uprostřed jak vpředu, tak vzadu. Máme tu jen poměrně malá decentní světla. Kromě toho, že za mě nevypadají tak dobře, tak se nejedná o Matrix LED světlomety, což je nutné brát v potaz.
Jinak se však jedná stále o stejně velké auto, které patří mezi ty větší SUV s pořádným kufrem. Karoserie by se dala popsat slovy liftback, víko kufru se zvedá celé i se sklem. Prostoru je vzadu opravdu hodně a další je schovaný pod krytem zavazadelníku. Trochu mě nepotěšil fakt, že v kufru není žádný háček na uchycení tašek a ani roletka na schování jeho obsahu. Mimo to tu máme také malý kufr pod přední kapotou, neboli frunk. Tam se hezky vejdou třeba napájecí kabely nebo menší taška.
Na test jsme dostali auto v příplatkové barvě Stealth Grey za 32 tisíc korun. Za stejné peníze můžete mít také modrou Coastal Blue nebo černou Diamond Black. V základu máte zdarma pouze bílou. Námi testovaná šedá je nestárnoucí decentní volba. Viděl jsem však před Tesla autosalonem ještě zmiňovanou modrou a ta mě osobně hodně zaujala, vypadá v realitě moc pěkně.
Kola jsme měli na autě základní, a to 18″ Aperture, která jsou v ceně. Připlatit si lze necelých 60 tisíc za 19“ Crossflow kola, která vám ale sníží WLTP dojezd z 525 na 498 km.
První jízda
Pojďme ale nastoupit do vozidla a říct si, co vás upoutá hned po prvním usazení. V kabině toho moc není. Vše se řeší přes displej, to ale není u Tesly žádná novinka. Co je ale už novinka tohoto nejlevnějšího modelu Y, je absence souvislého středového panelu. Místo něj je zde velký prostor s odkládací plochou na zemi a dvěma přihrádkami na telefon. Za mě to není úplně elegantní řešení u auta, jehož cenovka startuje na jednom milionu korun. Na druhou stranu to má i svoje výhody, můžete bez problémů přestoupit na místo spolujezdce.
Nastavení sedaček se provádí také přes displej, což mi ve finále přijde jako dobré řešení. Stále se navíc jedná o elektronicky nastavitelné sedačky, které lze nastavit na váš profil řidiče. Jen sedadlo spolujezdce zde nemá nastavení výšky, což je docela nepříjemné. Je to jeden z dalších úsporných kroků základního modelu Y.
Samotné sedačky jsou na můj vkus poměrně tvrdé a nepřišly mi tak pohodlné. Na stranu druhou jejich látkové čalounění působí velmi dobře a naopak ho v létě oceníte více než kožené provedení. Zrcátka se také nastavují na displeji a jen zpětné zrcátko musíte naštelovat ručně. To je poměrně malé a navíc ztmavené. Je to však o zvyku, v Tesle můžete totiž spoléhat také na skvělé kamery.
Ještě než jsem poprvé vyjel, nastavil jsem si volant, ten se nastavuje také ručně jako u běžných aut. Pak už stačí zařadit. To se děje také na displeji a musím říct, že je to velmi intuitivní. Po konci testování jsem si říkal, že by to takto klidně mohlo být u každého auta. Centrální displej pak ukazuje také aktuální rychlost a všechny nezbytné ukazatele a ikonky. Je to nezvyk, a jelikož mám u svého levnějšího hybridního auta head-up displej, tak mě to trochu zamrzelo. Zvykl jsem si ale rychle.
Jízdní vlastnosti
Tesla Model Y má v základu aktivní řízení jedním pedálem, při sundání nohy z plynu auto začne automaticky hned brzdit. Lze to vypnout, na druhou stranu jsem si na toto řízení zvykl a do města se mi to hodí. Na delší okresní cesty jsem si ale toto brzdění (rekuperaci) snížil, aby auto dokázalo plachtit.
Jedná se o elektromobil a jakkoliv má tento standardní model nejnižší výkon a pohon zadních kol, stále tu máme zrychlení 0-100 km/h za 7,2 sekundy a především skvělý odpich. Tesla Model Y Standard mi přišla velmi hbitá a zrychlení bylo i podle slov mého okolí stále impresivní. Jízda je tak zábavná a jednoduchá. Akceleraci lze pak přepnout do režimu s názvem „chill“, kde je mírně tlumená akcelerace.
Potěšující je pak maximální rychlost, která není nijak výrazněji omezena a činí 201 km/h. Některé konkurenční elektromobily totiž mají maximální rychlost třeba 160 km/h, což může být na německé dálnici limitující. Překvapil mě podvozek, který mi přišel tvrdší. Mimo město na okreskách s ne úplně kvalitními silnicemi jsem zkrátka o dírách v silnici spolehlivě věděl.
Autonomní řízení a parkování
Pak přišlo na řadu první parkování. To je jiné než na běžných autech i jiných elektromobilech. Nemáte k dispozici parkovací senzory, ale jen kamery, na základě kterých vidíte 3D model vašeho okolí. Druhá věc je fakt, že auto samo necouvá při povolení brzdy, ale je nutné šlapat na plyn. Chce to zvyk, a první dny jsem s parkováním bojoval.
Máte tu ale k dispozici automatické parkování. Když auto vidí správný prostor ve vašem okolí, tak stačí jen klepnout na dané místo a už samo parkuje a poměrně rychle. Bohužel se mi jednou stalo, že auto nevidělo malý gumový sloupek a jednoduše ho nabralo. Autu se naštěstí nic nestalo ale nevidělo ho. Tady se ukazuje že senzory by se občas hodily.
Na druhou stranu jako skvělou vychytávku vidím zobrazení vyznačení parkovacích míst (čáry oddělující místa). To mi parkování výrazně usnadnilo a konečně jsem se mohl krásně zarovnat na střed. A pomůžou také velmi kvalitní kamery, kterých je na těle požehnaně. O tom si povíme ještě později.
Detekce maximální rychlosti není vždy moc spolehlivá, skoro jako na každém autě, co jsem v poslední době řídil. Občas mi zkrátka Tesla ukazovala jako maximálku 30 km/h, přitom tam byla 50 km/h. A pokud jste v této situaci a zapnete automatické řízení, auto vám nedovolí v tomto případě nastavit víc jak 40 km/h.
V námi testovaném Modelu Y byla pak k dispozici také automatická změna jízdního pruhu a v beta režimu i reakce na semafory, včetně zastavení na červenou. To mi fungovalo spolehlivě. Automatické řízení mimo dálnici se jen občas po chvíli v náročnější situaci vypnulo. Nešlo však o plnohodnotný FSD Supervised, který zatím není v ČR schválený. Tady si Tesla zaslouží pochvalu za to, že ani základní Model Y Standard není z hlediska potřebného hardwaru pro FSD zásadně osekaný a je na jeho budoucí využití připravený.
Líbí se mi pak i takové detaily jako je decentní upozornění na zelenou na semaforu, pokud si toho vy hned nevšimnete. Je to ale funkce v betaverzi, což mě u auta mírně znepokojuje.
Interiér
Interiér už jsem načal v sekci první jízda, mám ale i pár dalších dojmů. Příjemně mě potěšili reproduktory. Oproti dražším výbavám jich je tu sice pouze sedm, hrají ale opravdu pěkně a basy jsou také slyšet. Zvuk se sice primárně line zepředu, ale to ničemu nevadí.
Samotný displej nabízí 16″ a rozlišení QHD. Na zadních sedačkách je hodně prostoru a i já se za sebe pohodlně vejdu. Oproti dražším modelů tu ale nemáme druhý displej, jsou tu jen výdechy klimatizace a dva USB-C porty. Panoramatická střecha též chybí, mě ale ani tolik nechyběla. Aspoň na vás nesvítí slunce.
Chválím, že se Tesla vrátila k tradičnímu řešení blinkru, který má běžnou páčku pod volantem. Jiná páčka už tam ale není, a pro nastavení stěračů musíte na displej. Při blikání jsem si hodně oblíbil zobrazení výstupu z kamery pod zrcátkem na displeji, což vám v podstatě eliminuje mrtvý úhel. Ten auto hlídá i za vás a mimo displeje je u zrcátka taková malá červená dioda.
Samotný volant sice nemá mnoho tlačítek, ale výběr funkcí mi přišel skvělý. Jedním tlačítkem probliknete dálkovými světly, jelikož to páčka pod volantem neumí. Dalším tlačítkem pak spustíte ostřikovače a vyčistíte si sklo. Kapalina je pak aplikována přímo v oblasti stěračů, nikoliv klasickými tryskami na kapotě. Jelikož však během našeho testování moc nepršelo, stěrače jsem nedokázal plně otestovat.
Na volantu se ještě nachází joystick na ovládání nejen hlasitosti a rádia, a na pravé straně je pak tlačítko pro aktivaci hlasového asistenta a rychlé zobrazení výstupu z kamer na displeji.
Automatické dálková světla mě překvapila, zapínají se a vypínají poměrně často i ve městě při pouličním osvětlení. To moc nechápu, jiná auta je ve městě nechávají vypnutá. První den půjčení se mi stalo, že přede mnou jeli policajti a vypadalo to jako že na ně blikám, respektive v intervalu tak půl minuty se vždy dálková světla zapla a vypla. Chvilku mi trvalo najít na displeji, kde se toto vypíná.
Camp mode
Vyzkoušel jsem také Camp mode a spaní v Tesle. Díky tomu vám auto dokáže celou noc topit nebo chladit a foukat do interiéru vzduch. Vy tak můžete spát i se zavřenými okénky. První potěšující fakt ještě před spaním je ten, že po sklopení zadních sedaček nevznikne žádný hrbol a vy tak můžete bez další práce jen položit spací podložku. Druhým potěšením je možnost nabíjet si telefon i přes noc v USB portu.
V autě jsem spal celkem dvě noci při teplotách okolí kolem 13-20 stupňů. Za noc auto spolehlivě topilo na nastavených 22 či 23 stupňů. Jedna zhruba osmihodinová noc pak ubrala kolem 10-13 procent baterie. Bylo to pohodlné spaní? Teplotní komfort byl určitě splněn. Jelikož jsme ale neměli originální nafukovací matraci Tesla, byla naše nafukovací karimatka mírně menší. Já jsem se tak se svými 190 centimetry v autě úplně pohodlně nenatáhl.
Software a záznam okolí
Kde Tesla absolutně exceluje tak je software. Nezažil jsem snad žádné jiné auto s tak plynulým a rychlým infotainmentem. Tesla ho navíc poměrně dost vylepšuje a třeba nedávno dorazil hlasový asistent Grok nebo vylepšená aplikace Karaoke s hodnocením vašeho zpěvu. AI asistent Grok je nicméně užitečný a popíšu jeden skvělý příklad, jak jsem ho využil. Nechal jsem se navigovat do jedné restaurace a následně jsem se Groka zeptal, ať mi najde a přečte jejich denní menu. On to skutečně našel a přečetl mi ho přímo při řízení.
Popisovat celý infotainment by bylo na dlouho, je zde dostatek aplikací pro poslech jako Spotify, Apple Music, TiDAL, Apple Podcasts, Amazon Music, Audible, YouTube Music nebo TuneIn. Skvěle funguje vestavěný prohlížeč nebo malé hry.
Naopak mě nepotěšila navigace. Ta používá mapové podklady Google. Není zde možnost používat jinou navigaci, já jsem zvyklý na Waze a kvůli absenci Apple CarPlay a Android Auto si ho zde neužijete. Podle zákulisních informací však americký výrobce na přidání podpory CarPlay pracuje, uvidíme, kdy dorazí.
Dost mě pak zaujaly samotné kamery Tesly, které slouží také pro záznam videa vaší jízdy a nejen té. Po zapnutí tzv. Sentry mode pak může auto sledovat vaše okolí i když je zaparkované. V případě detekce pohybu v jeho okolí pak pořídí záznam a to ze všech kamer kolem auta. To je zmapováno vskutku výborně. Pochválit musím také samotnou kvalitu záznamu, obraz je i v noci velmi kvalitní. Jen škoda, že do mobilu ho pak přes aplikaci auto zkomprimuje a zmenší.
Mimo Sentry Tesla Model Y stále zaznamenává vaši jízdu. Stisknutím tlačítka na displeji pak uložíte záznam a nebo se automaticky uloží pokud zatroubíte. Maličkost, která mě potěšila. Každopádně musím říct, že dnes už bych si kolem Tesly radši nedovolil dělat nic, co nechci, aby bylo nahráno. Sentry mode nicméně nemá zapnutý úplně každý majitel, protože to spotřebovává kolem dvou až pěti procent baterie za noc.
Aplikace pro mobil
Skvělá je pak také aplikace pro mobil, kde provádíte různá nastavení auta a nejen to. Aplikace je velmi plynulá a chválím její uživatelské rozhraní. Vše je velmi pěkně organizované a dává to smysl.
Pokud mě něco trochu na aplikaci zklamalo, tak je to absence zobrazení spotřeby baterie a pak také fakt, že přenos a načítání videoklipů trvá poměrně dlouho.
Nabíjení a baterie
Spotřeba mě příjemně překvapila. Papírový dojezd je dle výrobce 525 kilometrů (WLTP). My jsme autem primárně jezdili po městě nebo po okreskách s nějakou tou dálnicí. Počítadlo jsem nezapnul hned, ale při vjezdu na dálnici. Poté jsem ujel asi 40 km a pak už to byly hlavně okresky a městský provoz. Na dálnici jsem nějak nespěchal, jel jsem maximálně 130, občas i 110 či 120 km/h. Naše počítadlo ukázalo spotřebu 14 kWh/100 km. Posledních 100 km byl téměř jen městský provoz a tam to ještě klesalo na nějakých 12-13 kWh/100 km.
Pokud jsem se podíval na dlouhodobou spotřebu, testovaný model má najeto 12 249 km a za tuto vzdálenost měl průměrnou spotřebu 17,07 kWh/100 km. Zde však nevíme, jak redaktoři s autem jezdili, dle našeho testu tam bylo ale asi i hodně dálničního provozu a nebo provozu v zimě. My jsme jezdili v podstatě v ideálních podmínkách teplot kolem 25 stupňů.
Nabíjel jsem na Tesla Supercharger v Čestlicích, který poskytuje až 250 kW. Maximální výkon, co jsem v aplikaci viděl, byl kolem 180 kW. Výrobce slibuje nabíjení Supercharging za 15 minut až 254 kilometrů. Z našeho testu jsem se z kapacity 24 procent za půl hodiny dostal na 80. Dalších deset minut trvalo dobití na 90 procent.
Zhodnocení
Tesla Model Y Standard je spolehlivé auto, které se podle mě dobře hodí do města nebo do firemních flotil. Dnes testovaný model bych si nekoupil, osobně bych si radši připlatil za Premium Long Range model, který stojí jen o 225 tisíc více a nabízí modernější design s lepšími světlomety, středový panel, lepší reproduktory, lepší tlumiče nebo mírně větší dojezd. U tohoto modelu se musíte smířit s tím, že je to prostě účelné auto, které vám bude skvěle sloužit a stále má skvělý software. Spotřeba je také poměrně příznivá. Nabídne také dostatek prostoru nebo v budoucnu nejspíš také autonomní řízení (tedy FSD Supervised), na tom se na tomto základním modelu nijak výrazně nešetřilo a to je dobrá zpráva.
Klady
- Velmi plynulý a rychlý infotainment se skvělým softwarem
- Výborná mobilní aplikace s intuitivním ovládáním
- Kvalitní kamerový systém a užitečný Sentry mode pro záznam okolí
- Svižné zrychlení a zábavné jízdní vlastnosti
- Praktický vnitřní prostor a možnost snadného přespání v autě (Camp mode)
Zápory
- Tvrdší podvozek, který je na nekvalitních silnicích nepohodlný
- Absence Apple CarPlay a Android Auto
- Chybějící parkovací senzory (spoléhá se pouze na kamery)
- Některé úsporné prvky (např. chybějící výškové nastavení sedadla spolujezdce)
Kolik procent baterie vám stačí, abyste v klidu odešli z domu bez nabíječky nebo powerbanky?
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