Nový Honor Play 11 sází na 8300mAh baterii a certifikaci IP69K

Zdroj: Honor
Honor už představil několik novinek v rámci letošní generace série Play, ale chyběla základní verze bez jakéhokoliv přívlastku. Až nyní došlo na představení a Honor Play 11 tak doplňuje celou řadu.
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Aspoň ta odolnost a baterie
Největší přednosti Honor Play 11 jsou vlastně jen dvě. V první řadě se nabízí baterie s kapacitou 8300 mAh s podporou 45W nabíjení. Zde stojí asi připomenout, že se jedná o nejnovější typ akumulátoru s vysokou hustotou, díky čemuž má mobil tloušťku jen 8,3 mm. Druhá zajímavá vlastnost se týká odolnosti, jelikož mobil prošel certifikací IP69K, takže odolá vodě o vyšším tlaku i teplotě.
Zbylé specifikace už nejsou tak zajímavé. Ostatně displej s HD+ rozlišením jen tak nenadchne, byť má například 120Hz obnovovací frekvenci. O výkon se stará Snapdragon 4 Gen 4 a fotografická výbava je čistě základní. Ostatně specifikace uvádí jen jeden snímače na zadní straně s 50MPx. Ten přední má pouze 5 MPx.
Mohou ještě potěšit stereo reproduktory, ale zde bude Honor lákat hlavně na odolnost a velkou kapacitu baterie. Za Honor Play 11 si žádá výrobce v základní konfiguraci přibližně 4 400 Kč bez daně a dalších poplatků. Je otázkou, jaká bude evropská cena a jestli si novinka zachová nižší cenu.
Specifikace Honor Play 11
- displej: 6,872 palců, TFT LCD, 1592 x 720 pixelů, 1020 nitů (HBM), hlinitokřemičité sklo
- procesor: Snapdragon 4 Gen 4 (8 jader, 2x A78 @ 2,3 GHz + 6x A55 @ 1,95 GHz), Adreno 613 GPU
- RAM: 6/8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: Android 16, MagicOS 10.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, rozlišení fotografií 8160 x 6120, video 1080p @ 30 fps, digitální zoom)
- přední: 5 Mpx (f/2.2, rozlišení fotografií 2592 x 1944, video 1080p @ 30 fps)
- IP68 + IP69 + IP69K
- boční čtečka otisků prstů
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 4G+, 3G, 2G, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz a 5 GHz, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot), Bluetooth 4.2 (BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX), GPS, AGPS, Glonass, BeiDou (B1I+B1C), Galileo (E1), USB-C (USB 2.0, OTG reverzní nabíjení 5V/1,5A)
- rozměry a hmotnost: 168,3 x 78,54 x 8,30 mm, 216,5 gramů
- baterie a nabíjení: 8300 mAh, 45W nabíjení
Zdroje: honor.com, honor.com, gizmochina.com
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