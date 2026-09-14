Instagram upravuje grid: Označené příspěvky dostanou prostor na hlavní obrazovce

Zdroj: getty images
Instagram dostává postupně různá vylepšení, ale trpí na stejný neduh jako Facebook. Sice dojde k představení nějaké novinky, ale než se objeví u všech uživatelů, může to trvat i měsíce. Tentokrát se vývojáři opět podívali na úvodní obrazovku profilu a přidali jedno vylepšení.
Označení do popředí
Samotný profil prošel několika změnami a kromě základních údajů se nabízí výběry a také celý obsah v podobě gridu. U něj můžeme připnout několik fotek hned do první linie, pokud chcete více takto napevno umístěných příspěvků, musíte si připlatit. Před nějakou dobou byla představena funkce přeuspořádání příspěvků, abyste je nemuseli nahrávat chronologicky. Funkce k nám přišla se značným zpožděním.
Nyní zde máme další novinku, která se týká příspěvků, na kterých jste přímo označení. Standardně se na profilu ukazují až na poslední záložce, ale nově je budete moci přidat i do standardního zobrazení, tedy na hlavní záložku. Takový příspěvek bude mít i svou vlastní ikonu v horním pravém rohu, jak můžete vidět na poslední obrazovce níže.
Volba umístění do hlavního panelu se nabízí v menu příspěvku, v oznámení a také na kartě s označenými příspěvky při delším podržení prstu na příspěvku. Zatím se novinka neobjevila ani na jednom redakčním zařízení, takže si asi budeme muset počkat, až Instagram rozšíří tuto změnu.
Zdroje: techcrunch.com, fonearena.com
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